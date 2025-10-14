No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

La directora global de Citi, Jane Fraser, afirmó que el grupo financiero estadounidense no podría estar más complacido de tener al empresario Fernando Chico Pardo como socio para adquirir 25% de Banamex, además de que esta semana presentó formalmente ante las autoridades mexicanas la solicitud para aprobar la compra del Banco Nacional de México.

Durante la conferencia por los resultados financieros del tercer trimestre de 2025, Fraser destacó que el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha expresado públicamente su apoyo a la operación, lo que brinda mayor certeza para concretarla.

“El acuerdo con Fernando Chico Pardo para adquirir una participación accionaria del 25% es un paso muy significativo hacia la desinversión de Banamex. Confiamos en que este camino es el mejor para nuestros grupos de interés en términos de certeza y valor y no podríamos estar más complacidos de tener a Fernando, con su historial probado ante los inversionistas, como nuestro socio”, afirmó.

Fraser aseguró que la inversión de Chico Pardo, presidente del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), representa una validación del potencial y relevancia del Banco Nacional de México, además de fortalecer el camino hacia una eventual Oferta Pública Inicial (OPI).

Agregó que la operación se encuentra ya en proceso de aprobación regulatoria y podría tardar entre nueve y doce meses en concretarse.

En ese sentido, explicó que tanto Citi como Chico Pardo, dijo, no están perdiendo el tiempo para cumplir con los requisitos y avanzar en la transacción.

“Él ya presentó su solicitud de aprobación regulatoria ante el gobierno, así que eso seguirá su curso. No está dando rodeos ni demorándose en esto, nosotros también estaremos listos para avanzar tan pronto como obtengamos esas aprobaciones, tampoco estamos perdiendo el tiempo en lo que respecta a completar todo el trabajo necesario para ello”, dijo Fraser.

La semana pasada, Citi rechazó la oferta de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, quien pretendía adquirir 100% de Banamex.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, dijo Citi.

Se espera que Citi lance la OPI en 2026, en donde Chico Pardo será el accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México.

