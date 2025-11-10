Río de Janeiro.- El fabricante brasileño de cosméticos Natura informó este lunes que entre enero y septiembre registró pérdidas por mil 881 millones de reales (unos 355.5 millones de dólares), inferiores en 77.9% a las sufridas en el mismo período de 2024.

La empresa atribuyó la reducción de las pérdidas a los efectos iniciales del proceso de simplificación y reestructuración por el que viene vendiendo activos, principalmente fuera de Sudamérica, y fusionando sus operaciones.

Según Natura, teniendo en cuenta tan solo los resultados de los activos que mantiene en operación y excluyendo los que fueron descontinuados, sus ganancias en los nueve primeros meses del año sumaron 277 millones de reales (unos 52.3 millones de dólares), en contraste con las pérdidas por 437 millones de reales (unos 82,6 millones de dólares) en el mismo período de 2024.

La compañía anunció en septiembre la firma de un acuerdo con el Grupo PDC para la venta de las operaciones de su filial Avon en Centroamérica y República Dominicana.

Igualmente anunció un acuerdo vinculante para venderle a la firma estadounidense Regent las operaciones de Avon Internacional, con excepción de los negocios en Rusia.

También concluyó este año la incorporación de Natura & Co Holding y de Avon Industrial en Natura Cosméticos S.A., y la integración de las operaciones de Avon y Natura en Argentina.

Aumentan 3% ingresos brutos de Natura

Según el balance financiero que envió al mercado, los ingresos brutos de Natura en los nueve primeros meses del año sumaron 21 mil 232 millones de reales (unos cuatro mil 012,6 millones de dólares), con una ligera reducción del 3.1% frente al mismo período de 2024.

El Ebitda (beneficio operacional) de la empresa entre enero y septiembre fue de mil 772 millones de reales (unos 334.9 millones de dólares), valor en 12.1% inferior al registrado entre enero y septiembre del año pasado.

La empresa informó que la mayor parte de sus pérdidas en el año se concentraron en el tercer trimestre, cuando sumaron mil 926 millones de reales 363.9 millones de dólares), valor en 71.2% inferior a las del mismo período de 2024.

Según Natura, ese resultado trimestral "claramente insatisfactorio" fue provocado por "la desaceleración del mercado de belleza en Brasil" a partir de junio de 2025, que coincidió con "un pico en la inestabilidad operacional en Argentina", y que terminaron "ofuscando la recuperación del desempeño en México".

Según Natura, los resultados de los tres países, que representan el 85% de la facturación del grupo, provocaron una caída de dos dígitos (-13.1%) en las ventas brutas de la compañía en el tercer trimestre.

