México subió al lugar 35 en el Índice Global de Jubilación 2025 de Natixis Investment Managers, un avance de cinco posiciones en dos años, gracias a mejoras en bienestar material, salud y finanzas para el retiro.

El país elevó su puntaje general de 51% a 54%, reflejando una tendencia positiva en acceso y calidad de vida en la vejez. En el subíndice de finanzas para el retiro, México mostró su mayor fortaleza al colocarse en el sitio 22 a nivel mundial, impulsado por una baja dependencia demográfica, tasas de interés reales positivas y una presión fiscal relativamente baja.

En este rubro, México destacó además por ocupar el cuarto lugar global en estabilidad fiscal y en interés real positivo.

En bienestar material, México escaló a la posición 32, con un aumento de nueve puntos porcentuales en igualdad de ingresos, aunque sigue rezagado en ingreso per cápita, ubicándose en el lugar 41.

De acuerdo con el índice, en calidad de vida, cayó al puesto 36 por retrocesos en biodiversidad, hábitat y factores ambientales, aunque entró al top 10 mundial en el indicador de felicidad. En Salud, permanece entre los últimos cinco, en la posición 43, pese a una ligera mejora en esperanza de vida.

El director general de Natixis IM México, Mauricio Giordano, subrayó que en los últimos dos años el país ha avanzado cinco posiciones en el índice, lo que refleja que las condiciones para el retiro van mejorando.

A nivel global, Noruega encabeza el ranking con una puntuación de 83%, seguido de Irlanda y Suiza. Alemania es el único país grande dentro del top ten, mientras que Singapur dio el mayor salto, del sitio 25 al 13.

El estudio advierte que la inflación persistente, el envejecimiento de la población y la creciente deuda pública siguen presionando los sistemas de pensiones y los ahorros de los trabajadores. Según la encuesta de inversionistas de Natixis, 43% de los consultados cree que necesitará “un milagro” para lograr un retiro seguro.

El temor de no lograr una jubilación digna es palpable en 2025, ya que los inversionistas contemplan una convergencia entre las preocupaciones sobre las finanzas personales, demografía, economía y políticas públicas, lo que dificulta más que nunca responder a la pregunta más importante sobre el futuro después de la vida laboral: "¿Cuánto necesito para jubilarme?", resaltó la firma.

