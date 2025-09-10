Mérida, Yucatán.- El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció el envío al Congreso de la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), mediante la cual se garantiza justicia, certeza y estabilidad en las pensiones de los trabajadores al servicio de Yucatán.

A principios del pasado mes de julio, el Gobierno del Estado anunció esta iniciativa para revertir la ley que fue impuesta por la administración pasada del panista, Mauricio Vila Dosal, que retiró la cesantía y la posibilidad a los trabajadores de pensionarse a los 55 años con un mínimo de 15 años laborados

Por ello, en conferencia de prensa, Díaz Mena anunció esta iniciativa con el fin de mejorar las condiciones laborales y de jubilación de los trabajadores del estado.

Puntualizó que el Consejero Jurídico Gaspar Alemañy presentará ante el Congreso del Estado la iniciativa, cuyos principales ejes son la desaparición del salario regulador, prohibir al Isstey realizar inversiones riesgosas, la reducción de la edad para acceder a una pensión de 65 a 55 años, siempre que se cuente con al menos 15 año de servicio.

Asimismo, contempla la disminución de los años de cotización necesarios de 35 a 30 años para los hombres y a 28 años para las mujeres, así como la jubilación voluntaria pasaría de 20 a 15 años de servicio.

La propuesta incluye la eliminación de las referencias al salario regulador sustituyéndoles por el salario de cotización basado en el promedio de los dos últimos años de salario y no en el 85 por ciento del promedio de los últimos 20 años, lo cual reducía los montos para el trabajador.

También, se congelará al 9 por ciento la cuota que deben pagar los servidores públicos en transición.

Se recalcó que esta iniciativa se creó para corregir la injusticia histórica en contra de los trabajadores del estado.

“Estar en contra de esta iniciativa es estar en contra de los trabajadores del Estado”, advirtió.

aov/cr