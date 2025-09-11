Pensión IMSS: ¿cuándo cae el pago de octubre? Conoce la fecha exacta

Se acerca el pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un sustento que para muchos jubilados es su principal ingreso.

Este apoyo económico se otorga a todas las personas que trabajaron durante años y que cumplieron al menos 60 años de edad.

Cada pago tiene la dinámica de ser a inicios de mes ya que al ser el único medio de sustento para muchos jubilados, es crucial para ellos organizar sus pagos y administrar sus recursos básicos para alimentación, salud, entre muchas otras cosas.

¿Cuándo cae el pago del mes de octubre de la pensión IMSS?

El IMSS ha establecido que los pensionados deberán recibir sus pagos mensuales a principios de mes en días hábiles. Si recibes tus pagos a través de una AFORE o aseguradora, estarán sujetos a las condiciones de pago de estas instituciones.

El próximo pago ya está definido en el calendario oficial del IMSS y será el próximo miércoles 1 de octubre de 2025. El dinero, como es habitual, se traspasará a través de las cuentas bancarias de dichos beneficiarios.

Si quieres seguir al tanto de los pagos de los meses posteriores aquí te dejamos el calendario oficial de los pagos de pensiones IMSS.

