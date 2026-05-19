Los mexicanos buscan cada vez más opciones para obtener mejores rendimientos por su dinero. Ese interés ha impulsado el crecimiento de las SOFIPOs, instituciones financieras reguladas que han ganado presencia en el mercado durante los últimos años por ofrecer alternativas muy atractivas de inversión.

El ajuste en las tasas de interés y los cambios en los instrumentos tradicionales de ahorro también han llevado a que más personas comparen opciones antes de decidir dónde invertir. Hoy, usuarios con perfiles cada vez más informados buscan productos regulados, transparentes y con rendimientos competitivos.

En ese contexto, Leva Invierte se ha posicionado como una de las opciones que busca abrir espacio dentro del sistema financiero mexicano. Se trata de un producto de inversión perteneciente a la SOFIPO Sociedad de Alternativas Económicas S.A. de C.V., respaldada por la CNBV, Banco de México y Condusef.

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Las SOFIPOs ganan espacio entre los inversionistas

El crecimiento de las SOFIPOs en México responde, en parte, a una mayor educación financiera y al interés de las personas por encontrar opciones distintas para hacer crecer su patrimonio.

A diferencia de años anteriores, hoy más mexicanos revisan tasas, plazos y condiciones antes de tomar decisiones financieras. Además, el acceso digital ha facilitado que nuevos usuarios comiencen a invertir sin procesos complejos.

Con más de nueve años de experiencia en el mercado financiero mexicano, Leva Invierte ha enfocado su estrategia en ofrecer tasas competitivas y plazos flexibles sin cobro de comisiones.

Juan Carlos Ballesteros, Director de Leva Invierte. Foto: Cortesía

“Cada vez vemos a más personas interesadas en entender cómo funciona una inversión y qué alternativas tienen para hacer crecer su dinero. Hoy el usuario busca seguridad, claridad y productos regulados”, comentó Juan Carlos Ballesteros, Director de Leva Invierte.

La firma cuenta con productos como Leva Invierte y Leva Invierte Plus, diseñados para personas que buscan generar rendimientos a través de inversiones a plazo fijo.

Seguridad y regulación, factores clave para invertir

Uno de los principales factores que los usuarios consideran antes de invertir es la seguridad de la institución financiera. En el caso de las SOFIPOs, la regulación se ha convertido en un elemento clave para generar confianza entre los inversionistas.

Leva Invierte es un producto de inversión perteneciente a la SOFIPO Sociedad de Alternativas Económicas S.A. de C.V., respaldada por la CNBV, Banco de México y Condusef.

Además, los recursos de los inversionistas cuentan con la protección adicional del Fondo de Protección para SOFIPOs, mecanismo diseñado para respaldar los ahorros de los clientes dentro de ciertos límites establecidos por regulación.

La empresa asegura que su modelo de negocio está basado en solidez financiera, crédito responsable y una cartera sana, factores que le han permitido ofrecer tasas fijas competitivas en inversiones de largo plazo.

“Las personas quieren tener claridad sobre dónde está su dinero y cómo funciona la inversión. La confianza se construye con regulación, transparencia y resultados”, añadió Ballesteros.

Actualmente, Leva Invierte ofrece una de las tasas más altas del mercado en inversiones a largo plazo, en un momento donde muchos usuarios buscan alternativas frente a los instrumentos tradicionales de ahorro.

Este ingreso extra representa una oportunidad para empezar a invertir. Foto: Cortesía

Las utilidades, una oportunidad para comenzar a invertir

Mayo suele convertirse en una temporada importante para las finanzas personales debido al reparto de utilidades. Para muchos trabajadores, este ingreso extra representa una oportunidad para ahorrar, liquidar deudas o comenzar a invertir.

Especialistas financieros recomiendan analizar distintas opciones antes de gastar por completo ese recurso, especialmente en un contexto donde cada vez más personas buscan generar rendimientos sobre su dinero.

Las utilidades son una oportunidad para hacer crecer ese ingreso extra de forma segura, especialmente para quienes buscan dar su primer paso en el mundo de las inversiones.

Leva Invierte busca posicionarse como una alternativa para usuarios que desean comenzar a invertir con respaldo regulatorio y opciones de rendimiento competitivas.

Los interesados en conocer más sobre tasas, plazos y formas de inversión pueden consultar directamente el sitio oficial de Leva Invierte, donde también es posible calcular rendimientos y revisar dudas frecuentes sobre el producto.

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