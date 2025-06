Luego de que el viernes pasado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunciara la intervención de la financiera CAME, ante irregularidades y problemas de solvencia en su operación, este lunes un reducido grupo de ahorradores bloquearon de manera parcial, por poco más de media hora, Insurgentes Sur, a la altura de Plaza Inn, sede del organismo, reclamando la recuperación de sus ahorros.

“Ahorita la presidenta, que tiene la facultad de mandar a personas o a instituciones a que hagan su trabajo, pues que lo haga. Ella ahorita está disfrutando allá en Canadá, ¿no?, se fue al G7. Hace unos días le hicieron una pregunta en la mañanera y evadió la respuesta. Trato de ser apolítico, no echarle tierra a Morena, a la presidenta, a los partidos, pero, mucha gente está tranquilita y acá nosotros, sufriendo”, dijo Ciro Sosa, ahorrador afectado por CAME.

El afectado dijo que tenía invertido poco más de 200 mil pesos en la financiera. A partir de la intervención de CAME, de acuerdo a la ley, podría recuperar su dinero con el seguro de protección con el cual cuentan los clientes de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), figura con la cual opera la firma afectada, y que cubre hasta por 25 mil Udis, esto es, 211 mil pesos.

Sin embargo, los afectados ahora deberán esperar a que las autoridades determinen el futuro de CAME, que muy probablemente será liquidada y declarada en quiebra, que por ley, puede ocurrir en un plazo de hasta 180 días.

El afectado, como la mayoría de los ahorradores de CAME, cuestiona el papel de las autoridades financieras en el caso. En su opinión, la falta de acción oportuna, luego de la experiencia arrojada hace 10 años con el caso Ficrea, y otras firmas similares que han enfrentado problemas similares, debió alertar al regulador y evitar un nuevo caso en el sistema financiero regulado en México.

“No sé cuántos años me queden y hay mucha gente discapacitada y adultos mayores que invertimos. No se vale que estos personajes coludidos, la CNBV y las Sofipos, no se vale que no hagan nada. Según regula la CNBV, pero hace tiempo ya se veía que no operaba en las mejores condiciones”, cuestionó.

Ahorradores de CAME exigen recuperar su dinero por lo que realizan protestas en Insurgentes Sur, a la altura de Plaza Inn. Foto: Cortesía

CNBV pide paciencia a ahorradores

Una representación de afectados por CAME se reunió con el interventor gerente de la CNBV, Alfonso Ascencio, quien informó a los ahorradores que el organismo se encuentra trabajando en recuperar toda la documentación, e incluso está en comunicación con el dueño de CAME, Pablo Varela, para obtener toda la información correspondiente, e incluso, pidió apoyo a los ahorradores para conformar el expediente.

“Nosotros dijimos que no vamos a aceptar la quiebra, porque eso solo beneficia a los responsables y siempre somos los ahorradores los que pagamos los platos rotos y la autoridad ya tiene que frenar esto. Son 10 Sofipos tronadas en 10 años. Algo no está funcionando en el sistema o en la autoridad y tiene que cambiar”, dijo la vocera de los afectados, Lizbeth Rhode.

De acuerdo con la representante, el funcionario de la CNBV dijo que buscan actuar en favor de los ahorradores y que tienen 180 días para informar la resolución, ante lo cual, los involucrados buscan que el gobierno ayude a reactivar a CAME y evitar la quiebra.

“Por ley tiene 180 días para el proceso. Nos pide paciencia. Nos dice que obviamente está en nuestros zapatos y que entiende nuestra condición económica”, dijo Rhode.

Los afectados dijeron que incluso acudirán a instancias internacionales para pedir ayuda, además de que interpondrán un amparo preventivo para evitar la quiebra de CAME, además de que mantienen una demanda en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que les den información sobre los fondos de CAME, además de que acudirán a la ONU México.

“Nosotros vivimos sin dinero, viviendo de prestado y endeudados”, sentenció.

