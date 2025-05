Luego de un bloqueo por más de tres horas a las afueras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y ser replegados por la policía capitalina, ahorradores afectados por la financiera CAME tendrán una audiencia el próximo viernes 16 de mayo en la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Una comisión de afectados se reunió con el Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la CNBV, Eugenio Laris, quien no dio información a los afectados que siguen sin tener respuesta clara sobre dónde se encuentra su dinero invertido en la financiera.

“No nos dijeron nada de todo lo que preguntamos. ¿Por qué si había multas desde 2023 y se ocultó información no nos habían avisado a los inversionistas? Nos señalaron que no pueden decir nada por el artículo 17 del reglamento interno y que están impedidos legalmente para dar cualquier tipo de información”, dijo Lizbeth Morales Rohde, clienta afectada por la situación de CAME.

Alrededor de las 02:00 de la tarde, los clientes afectados fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Foto: Antonio Hernández / El Universal

Lee también Caso CAME: Presidente de la CNBV rechaza dar declaraciones sobre la sofipo; afectados se manifestarán este martes

Así, los afectados no salieron con mayor información que la audiencia el próximo viernes al mediodía en Gobernación, en la cual se espera haya asistencia de representantes de la CNBV.

“Nos ignoran por completo”, dijeron los ahorradores que se reunieron con la CNBV.

Hasta el momento, la CNBV ha dicho que CAME está bajo investigación y que no puede dar más información sobre el procedimiento, con el objetivo de entorpecer la inspección.

Los manifestantes bloquearon la Avenida Insurgentes a la altura de la Plaza Inn. Foto: Antonio Hernández / El Universal

Lee también Como si fuera una droga: la deuda pública de los EE.UU (II)

Luego de convocar a ahorradores afectados, a las 10:00 horas de este martes, el bloqueo duró tres horas sobre Avenida Insurgentes a la altura de Plaza Inn al sur de Ciudad de México y fue replegada por elementos de la policía capitalina cerca de las 14:00 horas.

La manifestación afectó las operaciones de la Línea 1 del Metrobús, en medio de las consignas de clientes afectados que temen que sus inversiones en CAME ya se encuentren pérdidas.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en caso de que se intervenga a CAME y se revoque su licencia, el seguro de depósito por 215 mil pesos, cubriría a 99% de los afectados por la financiera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/mgm