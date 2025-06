Financiera CAME, intervenida y a un paso de declararse en quiebra; ¿qué va a pasar con el dinero de los ahorradores? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que suspendió sus actividades tras detectar varias irregularidades

La gente no sabe por qué las sucursales están cerradas. No hay un letrero que les avise. La gente que es de la tercera edad, pues no le sabe la tecnología. Foto: Cortesía