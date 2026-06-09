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Durante mayo la inflación en México se desaceleró más de lo esperado y logró colocarse por debajo del 4%, luego de tres meses consecutivos por arriba de ese nivel.
En el quinto mes del año, la inflación general anual se ubicó en 3.94%, una disminución de 0.21% respecto a la de abril, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El resultado se dio, gracias a la disminución mensual de la parte no subyacente con una mejoría en los precios energéticos y agropecuarios, que se notó con el jitomate al dejar de aparecer entre los 10 productos y servicios con las mayores alzas mensuales.
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Analistas estimaban una moderación a 4.03% desde el 4.45% de abril pasado.
Comparado con mayo de 2025, la inflación mensual fue de 0.28 % y la anual, de 4.42 %.
Productos más caros
En esta ocasión la papa y otros tubérculos encabezaron la lista de los precios más altos con una variación mensual de 12.68%.
Mientras que el gas doméstico LP subió 2.05%, el gas natural bajó 7.88%. Los precios de detergentes y el pollo aumentaron 1.96% y 1.52%, respectivamente.
En la lista apareció la tortilla de maíz con un alza mensual de 0.81%.
De ahí que las loncherías, fondas, torterías y taquerías ajustaron sus precios con un incremento de 0.51% al igual que los restaurantes y similares con 0.41%.
Lo anterior porque resintieron el ascenso de 0.34% del costo de la renta de vivienda y de otros servicios como el colectivo que tuvo un aumento de 0.61%.
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Productos que bajaron de precio
Por el contrario bajaron de precio el tomate verde con 28.73%; el chile serrano, 16.98% y otros chiles frescos, 17.88% cuyos precios habían estado presionado a la inflación.
El huevo, limón, plátanos y cebolla así como el pepino también disminuyeron de precio.
Lo mismo la electricidad con una reducción mensual de 17.88%.
Los estados con mayor y menor inflación
Hidalgo, Yucatán, Jalisco, Michoacán y Veracruz sobresalieron como las entidades con la más alta inflación.
Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Baja California y Tamaulipas registraron una inflación negativa.
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mcc
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