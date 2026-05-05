La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) respaldó las acciones Inmediatas para la Inversión elaboradas por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a mejorar las condiciones para la inversión, fortalecer la certidumbre jurídica y dinamizar la actividad económica.

Como parte del Plan México, este lunes la presidenta firmó los decretos para la Autorización Inmediata de Inversiones; la creación de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior; de Simplificación de Trámites de Cofepris; para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal.

“Desde el sector de la construcción, este planteamiento incide en factores clave para el desarrollo de proyectos productivos.

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“La agilización de autorizaciones para inversión privada en plazos de hasta 90 días, junto con la implementación de una ventanilla única para comercio exterior y la digitalización de procesos, contribuye a reducir tiempos y dar mayor claridad a los inversionistas”, señaló la CMIC en un comunicado.

La Cámara destaca también que este mismo enfoque se refleja en el ámbito energético, donde se busca ampliar la capacidad de generación y facilitar la participación de distintos actores, al tiempo que se incorporan mecanismos para simplificar permisos en proyectos de menor escala, lo que favorece la viabilidad de nuevas inversiones.

En materia de infraestructura, la integración de 44 proyectos carreteros, con una inversión de 523 mil millones de pesos, se inserta en una lógica de fortalecimiento de la conectividad, la eficiencia logística y la generación de empleo en distintas regiones del país.

En el ámbito fiscal, las disposiciones anunciadas contribuyen a establecer condiciones más claras en materia de tributación y procesos administrativos, lo que incide en un entorno de mayor certidumbre para el sector productivo.

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“La CMIC se suma a la ejecución de este esfuerzo y refrenda su disposición para colaborar con el Gobierno de México y los sectores involucrados, con el objetivo de traducirlo en mayor inversión, empleo y desarrollo regional”, añadió.

El lunes pasado se mostró el plan de que realizará una inversión histórica por más de 523 mil millones de pesos para infraestructura carretera: cerca de 230 mil millones de pesos de inversión pública y casi 295 mil mdp tiene participación privada.

Con ello se pondrán en marcha 44 proyectos que suman cinco mil 100 kilómetros en todo el país y que generarán 1.4 millones de empleos directos e indirectos.

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