@Ticketmaster_Me Me llegó el correo sobre el reembolso de mi dinero sobre el Axe Ceremonia del Domingo, más aún no se ve reflejado en mi cuenta y tampoco en mis movimientos, valide con el banco y no hay ningún proceso de reembolso, les envié DM para validar, ayuda @Profeco pic.twitter.com/lOHxhXjTZy