La Reserva Federal de Estados Unidos lamentó "profundamente" este lunes la muerte de quien fuera su presidente por casi dos décadas, Alan Greenspan, al tiempo que recordó la "huella perdurable" del economista.

La Fed resaltó la labor de Greenspan, líder de la Junta de Gobernadores de la entidad entre 1987 y 2006, cuyo fallecimiento a los cien años fue anunciado horas antes por su esposa, la corresponsal de NBC News Andrea Mitchell.

Las contribuciones de Greenspan "a la política monetaria y al pensamiento económico dejaron una huella perdurable en esta institución, en el ámbito de la economía en general y en el país", afirmó la Reserva Federal en un comunicado donde además expresó las más "sinceras condolencias" a sus familiares.

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"Durante sus 18 años al frente de la institución guio a la Reserva Federal a través de periodos de notable expansión económica, así como de etapas de considerable tensión. Bajo su liderazgo, la Fed logró una era sostenida de estabilidad de precios que favoreció el crecimiento económico y contribuyó a consolidar la confianza del público en la institución", añade el texto.

Greenspan también "aportó un riguroso rigor analítico a la formulación de la política monetaria y ayudó a consolidar la credibilidad que sigue siendo uno de los activos más valiosos de la Reserva Federal".

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Apodado el “Maestro”, fue el jefe de la Fed durante las presidencias de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

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"Era una mente absolutamente brillante que vio venir la revolución informática antes que nadie", dijo este lunes el economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, a la cadena CNBC.

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Considerado como una de las figuras más relevantes de la historia financiera contemporánea, Greenspan falleció debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía, según comunicó su esposa.

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