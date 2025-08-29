La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos se enfrenta a un dilema creciente, advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

Por un lado está ante un mercado laboral que se suaviza, pero por otro, resiente presiones de precios impulsadas por los aranceles.

En un análisis que publicó este viernes titulado “Estados Unidos, Empleos a una velocidad de estancamiento y el dilema de la Reserva Federal”, pone de manifiesto que la contratación privada se ha ralentizado considerablemente. Incluso, alertó, con revisiones a la baja profundizando la tendencia.

Para el IIF, que es la asociación global del sector financiero con cerca de 400 miembros de más de 60 países, la ganancia de nómina de julio en EU fue la más débil desde la recesión provocada por la pandemia de Covid-19.

Destacó que la creación de empleo está estrechamente concentrada, y la atención médica y la educación siguen siendo los únicos contribuyentes consistentes a las ganancias mensuales.

Mientras que las restricciones de inmigración están reduciendo la oferta de mano de obra y suprimiendo la tasa de desempleo, ponderó.

Además señaló que en ese contexto el crecimiento de los ingresos reales se está desvaneciendo.

Lo anterior, aseguró, cada vez está causando una erosión por el aumento de los precios al consumidor y la retirada gradual del apoyo fiscal.

