En el primer semestre del año, los beneficios de BYD crecieron un 14% gracias a la alta demanda de autos eléctricos y a la expansión de los mercados internacionales, reportó Bloomberg.

De acuerdo con el medio, que cita una presentación del fabricante chino, los ingresos netos de BYD Co. ascendieron a 2 mil 200 millones de dólares en los primeros seis meses del año. Así, los ingresos aumentaron 23%.

El mayor fabricante de autos eléctricos del mundo actualmente vendió en el primer semestre 2.15 millones de vehículos, tanto eléctricos de batería como híbridos enchufables.

La cifra anterior representa un 33% más que el año pasado, pero es menos de la mitad de su objetivo anual de 5.5 millones de unidades.

En el segundo trimestre, BYD también observó un cambio notable en el mercado local, pues mientras los VE de batería registraron un fuerte crecimiento, las ventas de los híbridos se contrajeron respecto al año pasado.

Solo en Europa, las ventas de BYD siguieron subiendo rápidamente, captando un 1.1% del mercado automotriz en general durante el mes, frente al 0.7% de su competidor Tesla. Foto: Justin Tallis / AFP

Ventas de BYD suben en Europa y caen las de Tesla

Pese a los retos que enfrenta la empresa china, los analistas son optimistas sobre las perspectivas del fabricante competidor directo de Tesla.

Los europeos molestos con Elon Musk siguen sin comprar sus vehículos incluso meses después de que el multimillonario predijo un "gran repunte" en las ventas de su empresa. *Con información de AP

