Más Información
Sheinbaum anuncia fecha para credencialización del sistema de salud; destaca esfuerzos para inaugurar Hospital Regional No. 25
Pandilleros de Barrio 18 se amotinan en tres penales de Guatemala; mantienen a nueve guardias como rehenes, confirman autoridades
EU ataca Siria; abate a un líder de Al-Qaeda vinculado a emboscada del Estado Islámico a militares estadounidenses
Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero
Camisetas negras y pasamontañas con M. Shadows; Avenged Sevenfold convierte su regreso en un festival
El presidente nacional del Sistema Producto Tomate, Rosario Antonio Beltrán Urrutia, falleció a los 72 años de edad, por enfermedad.
El sinaloense, conocido como “Tolín”, junto con Manuel Cázares fundaron, en 2010, dicha organización que actualmente cuenta con 450 mil productores de 16 entidades de la República Mexicana, cuyo objetivo fue hacer más competitivo al sector.
Como líder buscó la tecnificación y modernización de la horticultura tanto de Sinaloa como de todo el país.
Lee también Mercado laboral se mantiene débil en México: BBVA; prevalece pérdida de confianza y baja inversión, prevé
Beltrán Urrutia acompañó, como parte del sector privado, la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El empresario del sector agrícola fundó Agrícola Belher, dedicada a la siembra de tomate, ubicada en La Palma, Navolato, Sinaloa.
Su muerte ocurrió en momentos en que las exportaciones y la producción de jitomate registran una baja, consecuencia de las cuotas compensatorias de 17.09% que impuso la Casa Blanca desde el 14 de julio.
En septiembre, el gobierno mexicano decidió imponer precios mínimos a las exportaciones de jitomate mexicanas, lo que generó un desorden en el mercado por el incumplimiento de dicha medida de algunos agricultores.
Pemex regresa la Bolsa Mexicana de Valores para pedir hasta 31 mil 500 mdp; no había colocado deuda desde 2023
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]