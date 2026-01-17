Más Información

El presidente nacional del Sistema Producto Tomate, Rosario Antonio Beltrán Urrutia, falleció a los 72 años de edad, por enfermedad.

El sinaloense, conocido como “Tolín”, junto con Manuel Cázares fundaron, en 2010, dicha organización que actualmente cuenta con 450 mil productores de 16 entidades de la , cuyo objetivo fue hacer más competitivo al sector.

Como líder buscó la tecnificación y modernización de la horticultura tanto de Sinaloa como de todo el país.

Beltrán Urrutia acompañó, como parte del sector privado, la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ().

El empresario del sector agrícola fundó Agrícola Belher, dedicada a la siembra de tomate, ubicada en La Palma, Navolato, Sinaloa.

Su muerte ocurrió en momentos en que las exportaciones y la producción de jitomate registran una baja, consecuencia de las cuotas compensatorias de 17.09% que impuso la desde el 14 de julio.

En septiembre, el decidió imponer precios mínimos a las exportaciones de jitomate mexicanas, lo que generó un desorden en el mercado por el incumplimiento de dicha medida de algunos agricultores.

