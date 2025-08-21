El empresario regiomontano y uno de los fundadores de Bebidas Mundiales, Arca Continental, Miguel Carlos Barragán Villarreal, falleció este jueves a los 93 años de edad por causas naturales.

Nacido el 22 de marzo de 1932, fue el sexto hijo de Manuel L. Barragán Escamilla y María de Jesús Villarreal. Desde joven se integró a la empresa familiar, donde ocupó la dirección administrativa y participó en la modernización y reorganización de áreas clave, lo que impulsó el crecimiento del negocio que más tarde evolucionó en Arca Continental.

Barragán Villarreal es reconocido como un referente del empresariado regiomontano. Su visión contribuyó a consolidar una de las compañías más importantes de bebidas en América Latina y con presencia internacional.

Organismos empresariales y representantes de la iniciativa privada expresaron sus condolencias y destacaron su legado.

“De parte del presidente, Alejandro Malagón Barragán y de quienes conformamos la Concamin, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del empresario regiomontano Don Miguel Carlos Barragán Villarreal, fundador de Arca Continental”, dijo el organismo empresarial en su cuenta de X.

