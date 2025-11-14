La ausencia de Estado provoca aumento de la extorsión, un delito que estrangula a las economías locales y mantiene de rodillas al sector privado, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

Agregó que “la ausencia del Estado abre espacios que jamás debieron perderse”.

En el posicionamiento que presentó durante el Encuentro Nacional de la Coparmex, que se realizó en Tijuana, Baja California, afirmó: "La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país".

Lee también Desconfianza y bajo nivel de conocimiento limitan inclusión financiera en jóvenes de zonas rurales, dice la CNBV

La extorsión es un recurso usado por el crimen organizado, principalmente contra negocios, señaló el experto David Saucedo. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL

La extorsión dejó de ser marginal y se convirtió en una “estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos”.

Añadió que no se puede permitir que los grupos de delincuentes que sustituyan al Estado y que ellos sean los que decidan “quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va”.

Sierra Álvarez explicó que la extorsión destruye empleos, vacía comunidades, distorsiona mercados y provoca una migración silenciosa y forzada.

Lee también Fibra Uno proyecta inversión de 10 mil mdp anuales en próximos 5 años

El aumento de este delito es la “evidencia más dura de la falla institucional. Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible”.

Recordó que en lo que va del 2025, se contabilizaron 8 mil 585 víctimas de extorsión, lo que significó un alza de 5.2%, con la mayoría de las víctimas en la frontera.

Sin embargo, esa no es la cifra real, porque hay casos que no se denuncian ante la sospecha de colusiones y represalias.

Lee también Eliminación de “letras chiquitas” en contratos de servicios financieros beneficiará a clientes e incentivará competencia: Finsus

Hizo un llamado a los diferentes niveles de gobierno y poderes del Estado para que tomen medidas urgentes y efectivas contra la extorsión en México.

Pidió al gobierno federal que lidere una estrategia nacional contra la extorsión, a los congresos y autoridades locales que armonicen la legislación y asignen recursos, y a los gobiernos estatales y municipales que fortalezcan sus policías. También urgió al Senado a aprobar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión.

Aseveró que la seguridad es fundamental para la estabilidad social y el desarrollo económico del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc