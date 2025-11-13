La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una iniciativa para la transparencia y el ordenamiento de los servicios financieros, que busca simplificar la cancelación de tarjetas y prohibir cargos no autorizados, beneficiará a los clientes e incentivará la competencia, aseguró el director general y fundador de la plataforma financiera digital Finsus.

En entrevista con El Universal, el directivo dijo que lo que se conoce hasta ahora de dicho cambio legislativo busca terminar con prácticas históricas en el sector, como los contratos muy largos y difíciles de entender, conocidos popularmente como "letra chiquita".

“Las prácticas de cancelación son importantes. Que efectivamente como usuarios, podamos tener la posibilidad de, si no queremos ya un servicio, que sea también, como tan fácil nos dan una tarjeta de crédito, pues con la misma facilidad la puedas cancelar si ya no la quieres, porque no te hace sentido y sobre todo te endeudas y no entiendes bien la cantidad de intereses y te llega a perjudicar muchísimo”, explicó.

Lee también ¿Cuales son los requisitos para obtener 3 mil 439 pesos en Seguro de Desempleo en CDMX?

Para Marmolejo, la prohibición de los cargos automáticos por servicios, además de tener mayor transparencia, facilitará a los consumidores la comparación entre productos financieros, en indicadores básicos como el Costo Anual Total (CAT), entre otros, incentivando la competencia y asegurando que los clientes sólo paguen por lo que realmente solicitan.

“Va a ayudar muchísimo a la gente y empresas digitales como nosotros, pues la tenemos todavía más fácil en la implementación, porque está muy alineado a los servicios que estamos dando”, resaltó.

Foto: IStock

Apuestan al ahorro en niños

De cara al cierre de 2025 y con miras en el año próximo, Finsus, que opera como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y que ya ha presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) su solicitud para operar como banco en el país, espera que dicho proceso pueda alcanzar la autorización en el primer trimestre de 2026, mientras que prepara nuevos productos, con enfoque en que los niños comiencen a ahorrar.

“Va a ser una innovación muy importante que ya lo hemos estado probando con algunas familias y está funcionando muy bien, así que lo daremos a conocer a fin de año para que los niños también ahorren. Que los reyes también puedan hacer una tandita de ahorro que le puedan dar los papás para que nos vayamos acostumbrando y empezar a tener salud financiera y educación financiera desde chicos”, explicó.

Lee también Más ingresos para 2026 sin reforma fiscal

La firma dijo que ha habido muy buena demanda de crédito por parte de Pymes para capital de trabajo, con lo cual prevén cerrar el año con más de 600 mil clientes.

El directivo resaltó que la firma ha alcanzado la rentabilidad, lo cual ha sido bien visto por la CNBV de cara a su licencia bancaria, además de que sigue apostando por incluir financieramente a jóvenes al ofrecerles tarjetas de crédito garantizadas que les ayudan a generar historial crediticio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm