Malvern, Pensilvania.— La posibilidad de que la economía de Estados Unidos caiga en recesión parece haberse esfumado, pero persisten factores que preocupan, como el déficit fiscal y las políticas comerciales que causarán más inflación, indica la firma financiera Vanguard.

En su opinión, las presiones en los precios llevarán a la Reserva Federal (Fed) a aplicar dos recortes más a su tasa de referencia este año, aunque lo hará sin prisas.

Vanguard, que es el mayor administrador de fondos de inversión en Estados Unidos y el segundo en el plano global, no ve una recesión cercana en la Unión Americana.

Para el estratega senior de inversiones de Vanguard, Kevin Khang, las megatendencias en la próxima década serán la inteligencia artificial, como una predicción clave, así como sus implicaciones, a la par de la capacidad insostenible de la trayectoria del déficit fiscal en la economía de Estados Unidos.

Durante la celebración de los 50 años de la empresa, estableció que, si bien no hay recesión, no la hubo el año pasado y no la habrá a futuro, tampoco hay necesidad de incurrir en un déficit con cargo a los contribuyentes.

En tiempos de paz, ¿por qué tiene tanto déficit el gobierno de Estados Unidos?, cuestionó Khang.

La causa es que hubo muchas promesas a los ciudadanos a lo largo de los años, como el Medicare y el Medicaid, programas en los que, dependiendo de la salud del usuario, sus beneficios se combinan y sube el costo, señaló.

Sobre la inteligencia artificial y su aplicación en las redes sociales, dudó que las personas se hayan vuelto más productivas y que la economía se haya acelerado con su empleo.

Además, dijo que alrededor de 25% de los trabajos están en riesgo por ese factor.

En cuanto a la sostenibilidad del déficit en Estados Unidos, que ronda entre 6% y 8% en tiempos normales, cuando ese es un nivel más bien propicio en una recesión, resurgen las primas de riesgo que antes estaban “dormidas o amortiguadas”, porque hoy existe más sensibilidad, dijo el economista en jefe de la empresa para América, Roger Aliaga-Díaz. Eso empieza a afectar la credibilidad del dólar, advirtió.

Vanguard fue fundada por John Bogle bajo la filosofía de atender a todos los inversionistas, en especial “a los de a pie, para darles la mejor oportunidad de éxito financiero”, refirió el director general de Vanguard América Latina, Juan Hernández.