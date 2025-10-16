En diciembre próximo se realizará el cambio de presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con lo que se espera el relevo del actual titular, Francisco Cervantes Diaz, quien extendió su presidencia por cerca de un año.

El miércoles pasado, los integrantes del la Comisión Ejecutiva del CCE aprobaron “por consenso las etapas y fechas para la celebración de su Asamblea General Anual Ordinaria 2025, marco institucional en el que se llevará a cabo la renovación de la presidencia”.

En un comunicado la máxima cúpula empresarial informó que será en la segunda semana de diciembre cuando tendrá lugar la Asamblea, momento en que se llevará a cabo la elección y el cambio de presidente.

Sin embargo, el proceso empezará en noviembre y ya han manifestado su deseo de participar Juan Cortina, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), así como José Medina Mora, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Cervantes Diaz fue electo en marzo de 2022 como presidente del CCE. Foto: Especial.

De acuerdo con el CCE “los presidentes de los organismos asociados determinaron cumplir de manera estricta con los preceptos estatutarios, con el propósito de garantizar la transparencia, legalidad y certeza de todo el proceso interno de elección”.

Las fechas serán las siguientes: el registro de candidaturas a la presidencia del CCE se abrirá el 6 de noviembre y concluirá el 11 del mismo mes.

Una vez concluido ese proceso, durante su sesión del 14 de noviembre el Consejo Nacional será informado sobre la lista de candidatos registrados.

“De conformidad con los estatutos, se abrirá un periodo de proselitismo interno entre el 14 de noviembre y el 5 de diciembre, en el que los aspirantes podrán presentar sus propuestas ante los organismos que integran el CCE”, expuso el organismo.

Cervantes Diaz fue electo en marzo de 2022 como presidente del CCE, cargo en el que, por estatuto podía permanecer hasta marzo de 2025, pero se pospuso la Asamblea hasta diciembre de este año.

