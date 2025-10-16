Luego de las manifestaciones de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el martes y miércoles en algunas de sus sedes en el país, el organismo de la Secretaría de Hacienda aseguró que dará seguimiento a las demandas expuestas por los inconformes.

Indicó que después de haber establecido un diálogo entre autoridades y trabajadores de la institución, con la mediación de representantes del gobierno federal, las actividades en las 161 oficinas del SAT se llevan a cabo con normalidad.

A través de una tarjeta informativa publicada en su cuenta de X, informó que únicamente la oficina de Ciudad Juárez, en Chihuahua, se mantuvo cerrada hasta el cierre de la jornada.

Refirió que durante los dos días de manifestaciones en diferentes puntos del país, los trabajos del organismo continuaron y se garantizó el servicio a los contribuyentes, y en ese sentido se brindaron 131 mil 940 atenciones.

En su comunicación, el órgano recaudador de impuestos afirmó que es fundamental mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad.

Sheinbaum descarta afectaciones mayores por paro de trabajadores del SAT

Ayer, por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el paro de algunos trabajadores del Servicio de Administración Tributaria representara afectaciones mayores en la atención de los contribuyentes.

La mandataria federal explicó que el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino; y el secretario del Trabajo (STPS), Marath Baruch Bolaños López, ya estaban atendiendo el tema.

mcc