Querétaro.- La caída que se registró de la economía mexicana en el tercer trimestre del año se revertirá, es solamente un ajuste pero retomará el vuelo, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (), Francisco Cervantes.

“Es cierto que estamos ahorita en un momento de ajuste. Siempre en todos los primeros años de gobierno, en todos, siempre hay un ajuste, una caída de todo y después se agarra vuelo”, expuso.

En entrevista en el marco del 31 Congreso de Comercio Exterior Mexicano que organizó el Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (), el líder de los empresarios afirmó: “no tengan duda de que vamos a agarrar vuelo y que vamos a hacer un México lleno de inversiones, un México lleno de exportaciones, un México con infraestructura”.

A pesar de que el Inegi dio a conocer que en el tercer trimestre la economía mexicana creció 0.3% a tasa anual, con cifras desestacionalizadas, Cervantes insistió: “no tengan duda que en muy poco tiempo vamos a enderezar la economía, no tengan duda. Hace 6 años tuvimos esto y les dije que íbamos a crecer anualmente, incluso cuando las expectativas eran de ir por abajo del uno por ciento y siempre rebasamos el 1.5% y 2%”.

Cervantes afirmó que tenemos que trabajar en otros temas como el aumentar el contenido nacional de las exportaciones y para ello “hay que intensificar los trabajos” para revertir la grieta que se tiene en ese sector.

Sobre la cancelación de 13 rutas aéreas de México hacia Estados Unidos, el Presidente del CCE dijo que “es preocupante, vamos a ver y vamos a apoyarlas en todo lo que se pueda” para que se les mantenga el permiso para ir al vecino país del Norte.

Agregó que se trata de “tensiones, pero acuérdate que estas tensiones también son globales” y añadió que por ello fueron a Washington, D.C en donde se reunieron con funcionarios de gobierno, congresistas, representantes del sector privado y de organizaciones estadounidenses.

