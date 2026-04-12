Las finanzas públicas del Gobierno de la Ciudad de México no padecerán resaca una vez que concluya el Mundial de Futbol, aseguró el secretario de Administración y Finanzas de la capital, Juan Pablo de Botton Falcón.

En entrevista con EL UNIVERSAL a dos meses del campeonato, sostuvo que tampoco se van a topar con la cruda realidad, porque hay disciplina y responsabilidad fiscal.

Toda la inversión está respaldada por finanzas sólidas y fuertes que van de la mano de una estrategia financiera de desendeudar a la Ciudad y el fortalecimiento de los ingresos locales, de ahí que tienen la máxima calificación crediticia, afirmó.

De Botton dijo que una vez que termine la fiesta deportiva se mantendrá esa disciplina y responsabilidad para seguir con finanzas sostenibles.

Por el contrario, aseveró, la Ciudad va a quedar con una mejor posición porque se van a realizar muchas inversiones de carácter permanente.

“Las inversiones no son solamente para el Mundial, van a estar y vamos a seguir invirtiendo aún después”, garantizó el funcionario.

Consideró que es una buena coyuntura para invertir en infraestructura de manera responsable, pero no se agota la Ciudad por el Mundial.

Para que no quede ninguna duda, habrá una plataforma para rendir cuentas por el uso de recursos en obras con motivo del Mundial, que podrá ser consultada por la ciudadanía de manera sencilla y transparente, anunció.

Incluso servirá para información de coyuntura económica que generen preguntas, mencionó el también exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

“Vamos a tener datos duros que respalden el comportamiento económico durante este evento”, señaló.

Ahí se podrá ver el destino final de los 10 mil millones de pesos del Fondo de Movilidad, Agua y Seguridad Pública y cómo se gastaron los recursos para obras de pavimentación.

Las obras

Para las obras propusimos este mecanismo multianual y transparente a fin de poder planear con recursos del impuesto sobre hospedaje, que antes se usaban para promoción turística y ahora para inversión permanente, recordó el también exdirector de Nafin-Bancomext.

En su opinión, todas las obras son importantes, pero una de las más esperadas fue la campaña de repavimentación por 2 mil 600 millones de pesos, el mayor monto de la historia para 3.5 millones de metros cuadrados; arrancó en octubre pasado y termina el mes que viene.

“Implica renovar la carpeta asfáltica, no bachear, de 25% de las vialidades primarias de la Ciudad”, indicó.

Además, este año se incluyó un fondo de mil millones de pesos para repavimentación de vías secundarias, es decir las calles que les corresponde a las alcaldías.

Salud fiscal

El funcionario, economista del CIDE, hizo énfasis en la importancia de tener finanzas saludables para poder sustentar los proyectos y obras.

“Llegamos a este momento con finanzas públicas fortalecidas, con un incremento de 21.7% en ingresos totales, con lo cual se consolida como la entidad federativa que más recauda”, acentuó.

Es el gobierno local con la proporción más alta entre ingresos locales y federales, lo que les permite tener la calificación triple A en la máxima escala local.

No se están endeudando de más, pues el techo aprobado para este año es de 3 mil 500 millones de pesos, mismo monto de un año antes por debajo de la inflación.

“Eso implica menos deuda para la Ciudad y que estamos logrando una mayor inversión a partir de fortalecer los ingresos locales y regresar eso a la gente en obras”, enfatizó.

Significa, ilustró, una disminución de la deuda de 0.5% en términos reales; en comparación a 2018, la Ciudad de México se ha desendeudado 8.4% al restar la inflación y, para el cierre, la meta es de 8.8% a 8.9% de desendeudamiento.

Su experiencia en la digitalización de la administración tributaria cuando trabajó en el SAT la está aprovechando para fortalecer los ingresos ahora en el Gobierno capitalino, generando innovación con un mejor servicio a los contribuyentes, por ejemplo, la licencia permanente digital.

Del total de licencias que se emiten actualmente en la capital, 27% son de forma digital.

Para el pago del predial, que es uno de los ingresos más importantes, además de los descuentos por pago anual ya se puede hacer en la aplicación Ciudad de México, así como el pago del agua.

Se extendieron horarios en las oficinas de la Tesorería y firmaron un convenio con la Antad y otros sectores de la iniciativa privada para tener 8 mil 800 puntos auxiliares a fin de facilitar lo más posible los trámites para la ciudadanía.

Los recursos del Bono Verde que emitieron en la Bolsa Mexicana de Valores por 3 mil millones de pesos se están destinando para las obras del Sistema de Transporte Público Cablebús.

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