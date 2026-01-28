Los empresarios Daniel Servitje, Carlos Slim Helú y José Antonio Fernández Carbajal son los tres líderes con mayor reputación en el país, de acuerdo con los resultados de la decimotercera edición del ranking Merco Líderes México, dado a conocer este martes.

La consultora especializada en evaluar la reputación de empresas, líderes y productos en Iberoamérica detalló que este reporte se elaboró durante seis meses y con casi 3 mil encuestas a directivos, expertos y periodistas especializados.

El ejercicio arrojó que Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo; Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y de América Móvil, y José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo de FEMSA, se ubicaron a la cabeza en el ranking.

Alejandro Ramírez Magaña, de Cinépolis; Eduardo Osuna, de BBVA; Carlos Slim Domit, de Grupo Carso; Rogelio Zambrano Lozano, de Cemex; Paula Santilli, de Pepsico; Silvia Dávila, de Grupo Danone, y Andrés Conesa Labastida, de Aeroméxico, completaron los 10 primeros puestos del ranking general.

Durante la presentación de los resultados y premiación llevada a cabo en la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México, la directora de Merco México, Itzel Torres, expuso que la reputación es un factor que cada vez importa más entre los líderes empresariales.

“Empezamos a ver líderes preocupados por activar estos puntos tan importantes como los intangibles, sí, pero aún hacen falta aspectos importantes. Uno, que los incorporen a la estrategia general. Dos, que generen una inversión hacia este punto tan importante y, tres, que involucren a toda la corporación en el barco. Insisto, al final, la reputación representa todo lo que estás haciendo diariamente en la empresa, y desde el colaborador número uno hasta el 10 mil forman parte de ello, así como los líderes, con mayor peso, obviamente.

La directora de Merco México, Itzel Torres, destacó la relevancia que tiene cuidar la reputación para todo tipo de empresas. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Entonces, sí veo que hay un avance en las empresas mexicanas y que están operando aquí en México, que también son muchas transnacionales, pero creo que todavía estamos cortos. Vamos en el camino y nosotros desde Merco estaremos encantados también de poder ayudarles a entender mucho mejor la importancia de gestionarlo de manera correcta”, señaló la directiva.

Para la elaboración de este estudio se contó con la participación de mil 825 directivos de grandes empresas, 95 analistas financieros, 100 periodistas de información económica, 100 catedráticos del área de empresa y 92 expertos en comunicación.

De manera complementaria, se realizó un análisis de las menciones digitales (Merco Digital) en colaboración con Nethodology de 266 mil 532 publicaciones, y un benchmarking de indicadores objetivos que recogen la realidad de 59 empresas.

Así es como la compañía con experiencia en países como España, Colombia, Argentina, Chile, Italia, Portugal, Estados Unidos, entre otros, ha cristalizado este conocimiento y ha reconocido los esfuerzos en aras de un mayor avance de la reputación de las empresas, a su vez impulsando al sector empresarial hacia mejores prácticas que redunden en mejoras sociales, económicas y ambientales.

Cecilia Canal Garrid, vicerrectora de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México, agregó que la reputación no debe limitarse a una serie de campañas de comunicación.

“Más bien es el reflejo y el resultado sostenido del comportamiento organizacional. Su eje central es la coherencia, la sintonía entre lo que decimos, lo que hacemos y el valor real de lo que aportamos. En el entorno actual, la reputación es mucho más que un factor de diferenciación competitiva”, expuso.

Merco ha hecho públicos los detalles de los estudios y también el reconocimiento y avance de las mujeres dentro del sector empresarial, que cada vez tiene más representantes en la alta dirección.

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, fue una de las galardonadas. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL