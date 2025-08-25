El retiro es el fruto de décadas de esfuerzo y dedicación que muchos deseamos vivir. Sin embargo, hoy en día para muchos jubilados y pensionados en México, mantener una estabilidad económica sigue siendo un reto. De hecho, gran parte de los adultos mayores depende exclusivamente de su pensión, la cual en muchos casos resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas, apoyar a la familia o afrontar imprevistos.

Lee también: ¿Darán apoyo económico por el día del abuelo con la tarjeta INAPAM?

Ante esta realidad, contar con productos financieros diseñados específicamente para adultos mayores —como los préstamos o créditos— se convierten en una herramienta fundamental, que les brinda liquidez y tranquilidad. Estos recursos le permiten cubrir gastos inmediatos, y ofrecen la posibilidad de mejorar la calidad de vida en distintas áreas:

Apoyo familiar , continuando con un rol clave en la educación y bienestar de hijos y/o nietos.

, continuando con un rol clave en la educación y bienestar de hijos y/o nietos. Mejoras en el hogar , adecuando espacios para mayor comodidad y seguridad.

, adecuando espacios para mayor comodidad y seguridad. Gastos inesperados , afrontando emergencias sin desestabilizar su economía.

, afrontando emergencias sin desestabilizar su economía. Atender planes postergados, como viajar o emprender nuevos proyectos personales.

Foto: cortesía Credifiel

Credifiel, con 20 años de trayectoria y una red de más de 65 sucursales en todo México ha acompañado a miles de adultos mayores, brindando seguridad, transparencia y confianza en cada paso al solicitar un préstamo.

Por ello, en el Día del Abuelo, celebramos y reconocemos a quienes, con su trabajo y entrega, han forjado el país que hoy disfrutamos. Son ejemplo de perseverancia, valores y compromiso y que su legado nos siga inspirando y sea un ejemplo firme para las nuevas generaciones.

El compromiso de Credifiel, es ser su aliado para su bienestar, acompañándolos en cada momento con soluciones financieras que les permitan vivir con estabilidad, tranquilidad y dignidad.

Después de toda una vida de esfuerzo, trabajo y entrega, lo más valioso es disfrutar de un retiro pleno, con la certeza de que aún hay muchos sueños por cumplir.

*Fuente:https://www.milenio.com/politica/inegi-reporta-adultos-mayores-jovenes-mexico