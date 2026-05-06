Aunque la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció el compromiso de simplificar trámites, crear la ventanilla única de comercio exterior y agilizar procesos, dijo que hay acciones que podrían generar riesgos.

Por ejemplo, consideró que “la incorporación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno podría generar riesgos para su adecuado funcionamiento”.

Añadió que es “indispensable que esta institución preserve plena independencia técnica, operativa y presupuestaria, ya que su fortaleza radica en actuar como un auténtico contrapeso en la defensa de los contribuyentes. La coordinación institucional debe fortalecer capacidades, no generar subordinación”.

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La Coparmex dijo que para generar certidumbre y atraer inversiones es necesario “fortalecer los mecanismos de selección de personas juzgadoras”, por lo que pidió posponer los procesos de elección hasta 2028 para evitar improvisación o sesgos en la designación.

Comentó que hay un vacío relevante en el Plan México y es “la ausencia de una estrategia integral de seguridad”; a pesar de que “garantizar seguridad, justicia y paz no es un elemento accesorio, sino una condición indispensable para la actividad productiva y el desarrollo del país”.

El sindicato patronal afirmó, en un comunicado, que “el impacto de las medidas de simplificación regulatoria será limitado si no existe una coordinación efectiva entre Federación, estados y municipios, así como con instancias clave del gobierno como el IMSS, la Secretaría del Trabajo y otras dependencias vinculadas a la operación empresarial”.

Recordó que en una encuesta hecha por la Coparmex, el 36.2% de las empresas afiliadas reportaron problemas con trámites municipales, el 33.4% con estatales y el 30.5% con federales.

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Por lo cual, “sin una implementación homogénea en los tres órdenes de gobierno, los beneficios del Plan difícilmente alcanzarán todo su potencial. En un entorno de alta incertidumbre y bajo crecimiento, es fundamental preservar la estabilidad política y económica para recuperar la inversión y fortalecer el crecimiento del país”.

Agregó que la confianza se debe construir con consistencia y congruencia, pidió actuar con prudencia y objetividad en la relación con Estados Unidos, para lo cual hay que evitar generar mayor incertidumbre mediante escenarios de confrontación.

“Un manejo predominantemente político podría poner en riesgo la estabilidad económica y profundizar la debilidad de la inversión”, añadió.

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