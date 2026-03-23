El sector azucarero mexicano vive bajo una creciente presión porque aumenta el contrabando de azúcar por la frontera Sur del país, hay menor exportación al mercado estadounidense y por hay una sustitución del azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Todo ello presiona los precios del azúcar a la baja, disminuye los ingresos de los ingenios, afecta a los productores de caña y se crea una distorsión en el mercado formal, por lo que es urgente fortalecer la vigilancia en la frontera con Centroamérica, garantizar las disposiciones comerciales vigentes y revisar las condiciones del mercado ante la menor exportación y el avance de los sustitutos.

En un comunicado, la firma consultora aseguró que distorsiona al mercado nacional el ingreso ilegal de azúcar de Guatemala, la cual lleva al país principalmente por Ciudad Hidalgo, Chiapas.

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“De acuerdo con información pública, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, Guatemala reportó exportaciones hacia México por aproximadamente 16 mil toneladas, mientras que México registró únicamente mil toneladas importadas en el mismo período, lo que sugiere un diferencial de hasta 15 mil toneladas que habrían ingresado al país sin cumplir con las disposiciones arancelarias vigentes (156%)”, explicó.

El azúcar guatemalteca ya se vende en diversas centrales de abastos del país, incluyendo la Central de Abasto de Iztapalapa.

El contrabando provoca una evasión de impuestos y genera una competencia desleal porque llega al mercado mexicano a precios artificialmente bajos.

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Añadió que “la Fiscalía General de la República (FGR) incautó un tractocamión con aproximadamente 22 toneladas de azúcar presuntamente proveniente del ingenio guatemalteco Palo Gordo, cerca de la Aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas”.

Sobre la reducción de las exportaciones la firma consultora dijo que Estados Unidos redujo la cuota de azúcar que permite a México venderles, “lo que limita una de las principales válvulas de salida del excedente nacional. Esta restricción incrementa la disponibilidad interna de azúcar, presionando aún más los precios domésticos en un entorno ya afectado por importaciones ilegales”.

Con respecto al tercer punto, aseguró que la “creciente utilización de jarabe de maíz de alta fructosa por parte de la industria de alimentos y bebidas continúa desplazando al azúcar nacional como insumo principal. Este fenómeno reduce la demanda estructural de azúcar, profundizando el desequilibrio entre oferta y consumo interno”.

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