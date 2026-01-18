Profeco señala incumplimientos en yogur; ¿qué productos no se recomiendan comprar?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio de calidad realizado a distintos productos ofertados como yogur en los supermercados. Durante esta prueba objetiva se hizo el análisis de 18 productos denominados yogur en sus presentaciones disponibles en el mercado: sólida o batida.

De acuerdo con la institución mexicana, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó mil 884 pruebas para comprobar la veracidad de la información compartida por los proveedores y su cumplimiento con la ley. Asimismo, recalcó en las especificaciones que debe tener este alimento para considerarse apto para el consumo.

El yogur es un alimento lácteo y versátil, que puede consumirse solo o acompañado de fruta, cereales o algunas semillas como nuez o almendras, principalmente en el desayuno, pues, el proceso de fermentación al que se somete este producto lo convierte en un alimento fácil de digerir debido a una disminución en la cantidad de lactosa.

El yogur tiene un sabor ligeramente ácido al paladar. Foto: Freepik.

¿Qué productos no pasaron la prueba?

Los productos examinados en la prueba fueron clasificados en las siguientes denominaciones: 2 yogures naturales, 4 yogures naturales endulzados, 1 yogur natural endulzado deslactosado, 2 yogures sabor fresa, 7 yogures con fresa, 1 yogur con fresa deslactosado y 1 yogur sabor natural.

Con el propósito de promover una cultura de consumo responsable entre los mexicanos, la Profeco publicó en la Revista del Consumidor los resultados del estudio realizado. Estos fueron son productos que fueron señalados por incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana "Yogurt-Denominación":

Yogur con fresa de la marca Flor de Alfalfa: incumple con la norma al no contener la cantidad de bacterias lácticas por gramo requeridas.

incumple con la norma al no contener la cantidad de bacterias lácticas por gramo requeridas. Yogur con fresa de la marca Vaca Blanca: incumple las regulaciones porque está elaborado con grasa vegetal y no butírica (leche de vaca).

incumple las regulaciones porque está elaborado con grasa vegetal y no butírica (leche de vaca). Yogur sabor natural de la marca Yoplait : la denominación "sabor natural" que ofrece la marca no existe en la regulación mexicana y no se apega a ninguna clasificación. El yogur debe ser "natural" o "con sabor".

: la denominación "sabor natural" que ofrece la marca no existe en la regulación mexicana y no se apega a ninguna clasificación. El yogur debe ser "natural" o "con sabor". Yogur natural con endulzantes deslactosado de la marca Alpura, yogur natural con endulzantes y yogur con fresa de Yoplait Doble Cero: no se recomienda su ingesta en niños y niñas por contener exceso de azúcares y edulcorantes artificiales.

Profeco señala algunos productos por incumplimiento de la regulación mexicana. Foto: Canva / Walmart

¿Qué especificaciones debe cumplir un producto?

Según las recomendaciones referidas por la institución en la Revista del Consumidor, al elegir un yogur, los compradores deben prestar atención al contenido y al etiquetado frontal del producto. Estas son algunas de las especificaciones que debe contener el yogur:

La acidez del producto final no debe ser menor al 0.5% , garantizando el sabor y ayudando a su conservación.

del producto final debe ser , garantizando el sabor y ayudando a su conservación. La grasa empleada en su elaboración debe ser 100% butírica , es decir, de leche de vaca.

empleada en su elaboración debe ser , es decir, de El contenido de proteína de un yogur natural debe contener por lo menos el mínimo de proteínas que contiene la leche: 3.1%. Con productos no lácteos, el mínimo debe ser de 2.1%.

de un debe contener por lo menos el mínimo de proteínas que contiene la leche: Con productos no lácteos, el mínimo debe ser de Debe contener un mínimo de 10 millones de microorganismos vivos (Unidad Formadora de Colonia por gramo) de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus.

vivos (Unidad Formadora de Colonia por gramo) de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus. A parte de los microorganismos particulares del yogur, pueden añadirse otros del género "Lactobacillus" y "Bifidobacterium" con un valor mínimo de 1 millón.

¿Sabes lo que necesita un yogur para serlo? Para ser considerado un yogur real, debe tener el nivel exacto de acidez, el tipo de grasa correcto y millones de bacterias benéficas vivas. 🦠



👉 ¿Quieres saber qué marcas sí pasan la prueba? Consulta todos los detalles en el… pic.twitter.com/Wed2zCuFUM — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) January 18, 2026

Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor recordó a la población consumidora leer el etiquetado de los productos antes de adquirir alguno, así como prestar atención a los sellos octagonales, comparar diferentes presentaciones y denominaciones que ofrecen los proveedores y elegir con responsabilidad el adecuado a las necesidades personales y presupuesto.

*Con información de Lizbeth Fernández

