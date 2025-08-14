El consumo privado en el mercado interno, uno de los principales motores de la economía mexicana, habría logrado avanzar durante junio y julio pasados, estimó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) que se publican como estadística experimental, permiten contar con estimaciones preliminares sobre la evolución del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Para julio del presente año, el indicador oportuno estimó que el consumo privado en el mercado interno registró un avance mensual de 0.6%, luego de un crecimiento de 0.3% previsto para el sexto mes del año.

Lee también Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

El indicador de consumo privado se da a conocer aproximadamente nueve semanas después de terminado el mes de referencia. Foto: archivo

El comportamiento del consumo en junio y julio pasados se dio en un contexto donde la inflación anual tendió a moderar su avance.

Para el sexto mes de 2025, el IOCP previó una variación anual negativa del consumo privado en el mercado interno de -0.1% y para el séptimo mes de -0.4%, ligando tres meses a la baja.

Mientras que el indicador de consumo privado se da a conocer aproximadamente nueve semanas después de terminado el mes de referencia, el oportuno ofrece una primera estimación apenas dos semanas después de terminado el mes referencia y una segunda estimación, en general más precisa, seis semanas después del cierre del mes de referencia, explicó el Inegi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc