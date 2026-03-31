El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, planteó al secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, la necesidad de tener un esquema alternativo de implementación de la reducción de la jornada laboral para evitar afectaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como negocios familiares.

En un comunicado, la Concanaco-Servytur dijo que “para evitar impactos no previstos en los costos laborales, la cobertura de turnos, la continuidad de los servicios, la productividad y la permanencia de las unidades económicas dentro de la formalidad”, debiera darse un subsidio al pago de impuestos, derechos y contribuciones vinculados a las horas extra a partir de la hora 41.

De lograrse ese subsidio se destinaría a cubrir personal adicional o el pago del tiempo extraordinario al trabajador, lo que reducirá la presión en los costos de seguridad social.

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La ampliación del margen de horas extra propone aumentar de 9 a 12 las horas extraordinarias permitidas por semana, con la posibilidad de distribuirlas en cuatro días y hasta cuatro horas por jornada, incorporando por primera vez esta flexibilidad operativa de forma expresa en la regulación.

"La eliminación del uso de horas triples busca erradicar una práctica tolerada pero ambigua, sustituyéndola por reglas claras, legales y sostenibles que eviten esquemas discrecionales fuera del marco normativo", expuso.

Asimismo, añadió que debe haber flexibilización de la distribución de horas semanales, porque ello permitiría trabajar hasta 56 horas a la semana, combinando 12 horas extraordinarias legales y cuatro adicionales por acuerdo, lo que aportará certeza jurídica y corregirá un vacío histórico en la Ley Federal del Trabajo.

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Pidió que se permita un acuerdo directo entre patrón y trabajador para definir la jornada, ya que ellos decidirían cómo se distribuyen las horas de trabajo, siempre que no se excedan 12 horas diarias, favoreciendo esquemas horarios adaptables a la operación productiva y a las necesidades de cada centro laboral.

De tenerse un régimen especial para micro, pequeñas y medianas empresas reconocería las limitaciones operativas, tecnológicas y presupuestales de estas empresas, otorgándoles excepciones o plazos diferenciados para la adopción de sistemas electrónicos de control de la jornada laboral.

Finalmente, dijo que la certeza jurídica a la jornada compactada y al banco de horas se logra al reconocer formalmente su validez legal y equipararlos al pago por hora, lo que resulta clave para sectores con picos de demanda o ciclos operativos irregulares.

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gs