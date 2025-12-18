Luego de un proceso de negociación, Claro Sports podrá transmitir las ediciones olímpicas de Milano Cortina 2026, Los Ángeles 2028, French Alps 2030, Brisbane 2032, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud del mismo periodo.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y Televisa Univisión acordaron con Claro Sports, a través de America Móvil, que podrá transmitir los juegos en México y otros 16 países de Latinoamérica.

Ese servicio lo otorgará a los usuarios de la región que tienen contratado Claro Sport sin costo adicional, lo que incluye a los clientes de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Un letrero de Los Ángeles 2028 frente al pebetero en el Memorial Coliseum, cuando se confirmó como sede. FOTO: AP

“El acuerdo con el COI concede a América Móvil derechos exclusivos en Centroamérica y Sudamérica de transmisión en Pay-TV y Pay-Digital… En tanto, para el territorio de México, se logró un acuerdo con Televisa Univisión, lo que permitirá que Claro Sports continúe llevando una experiencia única sobre los Juegos Olímpicos en este país”.

El convenio incluye ofrecer “transmisiones en vivo, programación especial, análisis, resúmenes y contenido exclusivo, disponible sin costo adicional para usuarios del servicio de televisión de paga de Claro en los territorios autorizados, excepto México, donde se podrán ver a través de los sistemas de cable que tienen Claro Sports y de nuestras plataformas digitales”.

En un comunicado, la empresa dijo que “para América Móvil y Claro Sports, México representa una audiencia prioritaria que ha mostrado un interés creciente por el deporte olímpico y por el acceso a contenidos de calidad. La empresa continuará promoviendo iniciativas que acerquen a los usuarios a las historias, los atletas y el espíritu que caracteriza al movimiento olímpico”.

