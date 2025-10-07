Durante el otoño, Chihuahua se transforma en un destino lleno de encanto. El clima se vuelve más amable, ideal para pasear y descubrir los rincones de la ciudad y sus alrededores. Tanto quienes buscan aventura como quienes prefieren la tranquilidad y el arte encontrarán actividades a su medida.

Explora la naturaleza de Chihuahua: ¿qué lugares visitar?

Parque Presa El Rejón

Disfruta de caminatas, paseos en bicicleta o simplemente relájate contemplando el cambio de colores en la vegetación y la presencia de aves migratorias.

Centro Histórico

El otoño ofrece el clima perfecto para descubrir Catedral, el Palacio Municipal, la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, el Palacio Federal o Casa Chihuahua, el Templo de San Francisco, el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros y el Museo de la Revolución Mexicana Casa de Villa.

Reservar desde tu hotel un tour en turibús por todo el centro histórico.

Parque Nacional Cumbres de Majalca

Ubicado a solo una hora de la ciudad, hacia el norte, es un sitio espectacular para el senderismo y el ciclismo de montaña entre pinos, encinos y formaciones rocosas. Los paisajes otoñales son especialmente hermosos.

Vive la experiencia de descender a las Grutas de Nombre de Dios donde, aunque el clima no cambia, la vegetación de los cerros circundantes darán las notas de los colores del otoño.

Foto: Cortesía Ah Chihuahua

Visita a la vecina ciudad de Aldama con su hermoso bosque y alameda. Ubicada a solo 30 minutos de la capital, esta pequeña ciudad se distingue por su centenaria arboleda que va a la orilla de la acequia central.

Festivales y tradiciones de Chihuahua Capital

Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua

Del 4 al 11 de octubre la ciudad se llena de música, arte y espectáculos para todas las edades. En el Parque El Palomar se llevan a cabo los eventos masivos, todos los eventos son gratuitos; y el día 12, día del aniversario de la fundación de la ciudad, el Festival cierra con un extraordinario concierto en la Plaza del Angel, con la presentación de Alejandro Sanz.

CUUlinaria 2025

Los día 9 y 10 de noviembre celebraremos en el Parque el Reliz, el festival gastronómico más importante de la ciudad de Chihuahua, CUUlinaria 2025, El Festival del buen Comer es donde más de 100 expositores ofrecen una gran variedad de platos regionales, vinos, cervezas artesanales y sotol. En un solo lugar durante dos días se pueden degustar las distintas sazones de la cocina chihuahuense.

Este festival está posicionado a la ciudad capital como un destino foodie. Además de la comida, se ofrecen catas, talleres, presentaciones musicales y actividades apta para toda la familia.

Concurso Mundial de Bruselas: Mexico Selection

Del 17 al 22 de noviembre se celebra el mes del vino, Chihuahua será sede del evento Mexico Selection del Concurso Mundial de Bruselas, evento de clase mundial que convierte a la capital del estado en un referente de los concursos no solo de vino, sino de sotoles y cervezas artesanales.

Foto: Cortesía Ah Chihuahua

Se espera que 40 jueces internacionales evalúen 900 etiquetas nacionales. El CMB o Concurso Mundial de Bruselas es reconocido a nivel mundial por su exigente control de fiabilidad de vinos, espirituosos y cerveza.

Día de Muertos

Vive las tradiciones mexicanas participando en altares, concursos de catrinas y disfruta del típico pan de muerto en plazas y museos. El desfile de muertos cruza por las principales avenidas del centro histórico.

Sabor a Otoño

Prueba la cocina local de temporada. En varios restaurantes se ofrecen los exquisitos chiles en nogada, protagonistas en esta época. También puedes disfrutar de comida rápida como banderillas, elotes, burritos, tacos y carne asada.

Cultura e Historia por la Ruta de la Libertad

Museo Casa Chihuahua

Exposiciones que narran la riqueza histórica y cultural de las regiones del estado, el calabozo donde permaneció prisionero el Cura Hidalgo y las exposiciones temporales.

Museo de la Revolución Mexicana Casa de Villa

Un recorrido por la historia nacional, ideal para visitar en fechas cercanas a la conmemoración de la Revolución.

Foto: Cortesía Ah Chihuahua

Palacio de Gobierno

Visita obligada para conocer la historia regional por medio de sus murales, y visitar el altar a la patria, sitio exacto donde se ejecutó a Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Iglesia de San Francisco

Antiguo templo donde estuvo sepultado el Cura de Dolores hasta que fue exhumado para trasladarlo a la Ciudad de México donde finalmente descansa en el Angel de la Independencia.

¿Cuáles son las recomendaciones para visitar Chihuahua?

Usa ropa en capas para adaptarte a los cambios de temperatura durante el día.

Lleva tu cámara para captar el colorido de la temporada.

Consulta la agenda local para enterarte de eventos y actividades especiales.

Foto: Cortesía Ah Chihuahua

Recuerda, el otoño es una de las mejores épocas para conocer Chihuahua. La ciudad y sus alrededores ofrecen una mezcla perfecta de cultura, naturaleza y sabor local. No importa qué elijas hacer, siempre habrá algo especial esperándote en cada rincón. Disfruta recorriendo al México que no conoces.

