Las Barrancas del Cobre fueron elegidas como una de las sedes del circuito UTMB® World Series, el principal circuito mundial de trail running. Esta competencia invita a todos los corredores a vivir diferentes aventuras a través de los principales eventos internacionales, celebrados en los parajes más deslumbrantes.

Basado en los valores de juego limpio, solidaridad y protección del medio ambiente, el circuito ofrece a los corredores una experiencia local excepcional y es la única forma en la que los corredores pueden comenzar su andadura hacia el HOKA UTMB® Mont-Blanc y las UTMB® World Series Finals. En Chihuahua, se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de 2025.

La competencia denominada Chihuahua by UTMB® ofrecerá a los competidores una aventura extraordinaria, toda vez que su recorrido incluye algunos de los paisajes naturales más asombrosos del mundo.

Chihuahua, un destino ideal para el trail running

La Secretaría de Turismo y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua! buscaron traer esta competencia a Chihuahua. Será la puerta de entrada a las Finales de la UTMB® World Series, que se celebran anualmente en Chamonix, Francia. Al participar en esta competencia en Chihuahua, los atletas tendrán la oportunidad de ganar puntaje o Running Stones, que aumentarán sus posibilidades de obtener su entrada al HOKA UTMB® Mont-Blanc, el evento cumbre en el mundo de los ultra maratones conocidos a nivel mundial como trail running.

En la Secretaría de Turismo de Chihuahua se trabajó intensamente para llenar los requisitos necesarios para acreditar ante UTMB® Group a Chihuahua como un destino atractivo y acorde a la calidad que UTMB® World Series exige para la realización de sus eventos. El comité organizador eligió a Chihuahua como sede, gracias al reconocimiento que tienen a nivel mundial los legendarios corredores rarámuri y por la belleza de los paisajes naturales de las Barrancas del Cobre.

¿Qué categorías habrá en el UTMB World Series de Chihuahua?

El evento contempla celebrar varias competencias pensadas no solo para los atletas de élite sino también para principiantes y aaficionados, con una variedad de distancias de trail running como a continuación se enlista:

100 millas: Este recorrido con 8 mil metros de desnivel positivo, comenzará en el pueblo de Batopilas y pasará por localidades icónicas como Urique

100 km: Un recorrido exigente de 92 km con 4 mil 400 metros de desnivel positivo, que iniciará en Cerocahui y llevará a los corredores por el corazón de las Barrancas del Cobre.

50 km: Una carrera de 56 km con 2 mil 600 metros de desnivel positivo, que ofrece una combinacióndeal de dificultad y vistas impresionantes

36 km: Una carrera de 36 km de ritmo rápido con 1,700 metros de desnivel positivo, que ofrece una combinación perfecta de desafío y paisaje

También se contará con categorías de 20 y 10 kilómetros, competencias diseñadas para dar la bienvenida a corredores de todos los niveles.

Las carreras saldrán de diferentes localidades serranas, (Batopilas, Cerocahui y Divisadero), pero todas concluirán en el Parque Barrancas, en la zona del Divisadero, justo a un lado de la estación del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, considerado entre uno de los 10 recorridos en tren más espectaculares del mundo.

Sé parte de Chihuahua by UTMB: inscripciones e información importante

Las inscripciones para la Chihuahua by UTMB iniciaron en octubre de 2024. Los espacios son limitados, por lo que se invita a todos los interesados a asegurar su lugar con tiempo. Los esperamos para celebrar la gran fiesta deportiva y tener la experiencia de correr al lado de los legendarios rarámuri en la Sierra Tarahumara.

Para mayor información, visitar el sitio web de Chihuahua by UTMB® en www.chihuahua.utmb.world/es, así como sus redes sociales en @Chihuahuabyutmb. De igual manera, en las redes de la Secretaría de Turismo en @TurismodeChihuahua y en @fita.chihuahua.