Deportistas rarámuris tienen destacada actuación en Canadá; regresan con muchas medallas a México

Los Juegos Maestros Indígenas 2025, que se realizaron en Canadá, han significado un enorme logro para México, país que representado en su mayoría por deportistas rarámuris, brilló en diferentes disciplinas.

La justa, que reúne a atletas de pueblos originarios de distintas partes del mundo y busca celebrar la diversidad cultural, permitió a los deportistas mostrar su poderío y quedarse con los primeros lugares en deportes como atletismo, basquetbol y disciplinas árticas.

Lee también Mazatlán FC le cierra la puerta a Guillermo Ochoa para continuar su carrera; "Es un rumor"

Con un total de 25 medallas, la delegación mexicana en Ottawa, Canadá, regaló grandes momentos, destacando la participación de Aristeo Cubesari, quien ganó cuatro preseas de oro en 800, 1,500 y 3,000 metros, además de una más en campo traviesa de 5 km.

En esa lista de figuras, que incluyó a personas de Asia, África y Oceanía, también sobresalió la joven Mayra González, quien se coronó con tres medallas de oro en las pruebas femeniles junior.

Lee también Leagues Cup 2025: ¿Cuáles partidos de los cuartos de final se transmitirán por televisión abierta?

La participación de los deportistas indígenas mexicanos fue presumida mediante las redes sociales de la Embajada de México en Canadá, que mostró en algunas imágenes el cariño que recibieron del público canadiense.

📸 La @SRE_mx, como parte de las acciones de diplomacia pública y deportiva, y a través de la @EmbaMexCan, acompañó a la delegación de 25 atletas y entrenadores que representaron a 🇲🇽 en los Juegos Maestros Indígenas 2025.



Del 14 al 17 de agosto, desde Ottawa, Canadá, las y los… pic.twitter.com/Jhw4n0ftrN — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 18, 2025

Además de las competencias deportivas, se realizaron actividades culturales, exhibiciones de arte, música, danza y gastronomía indígena, en las que México también tuvo un papel muy importante.

LAS MEDALLAS DE MÉXICO EN LOS JUEGOS MAESTRO INDÍGENA 2025

México obtuvo un total de 25 medallas: