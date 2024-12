Madrid/Nueva York.- El bitcoin, la criptomoneda más utilizada, rozó los 104 mil dólares este jueves antes de moderarse, consolidando una senda ascendente de un mes que coincide con la percepción de una nueva era favorable al sector en Estados Unidos tras la victoria electoral de Donald Trump.

La criptodivisa alcanzó este jueves un techo de 103 mil 844 dólares, pero a las 14:30 horas (ET), bajó a 100 mil 626.72 dólares.

El bitcoin empezó a subir a principios de noviembre tras la victoria de Trump, quien ha prometido crear un entorno regulatorio favorable para las criptomonedas, y alcanzó ayer miércoles el hito de los 100 mil cuando el presidente electo nombró candidato a Paul Atkins para presidir la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Lee también Bukele celebra ganancias de El Salvador por alza del Bitcóin; reservas valen 127% más de lo que se pagó por ellas, destaca

En lo que va de año, la criptomoneda aumentó su valor 140% y registró un alza de alrededor del 45% en las cuatro semanas transcurridas desde la victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

El último impulso del incremento de esta criptodivisa llegó con la candidatura de Atkins, un conservador que asesora a firmas financieras y compañías de criptomonedas.

“Cree en la promesa de unos mercados de capitales innovadores y robustos que respondan a las necesidades de los inversores y que proporcionen capital para hacer de nuestra economía la mejor del mundo”, apuntó Trump a través de un mensaje en su red social Truth Social.

Lee también Bitcoin: entre el misterio y los escándalos; historia de la reina de las criptomonedas

Bitcoin: EU va por reconocer a los activos digitales e impulsa el ecosistema cripto

El presidente electo afirmó que Atkins “reconoce que los activos digitales y otras innovaciones son cruciales para hacer de Estados Unidos un país mejor que nunca”, un mensaje que parece indicar que el nuevo Gobierno estadounidense optará por políticas en favor de las criptomonedas.

Este anuncio llega unos días después de que el actual presidente de la SEC, Gary Gensler, que ha aplicado mano dura en el sector cripto, anunciara que abandonará su puesto el 20 de enero, cuando Trump asume la presidencia de EU, ya que este último anticipó que lo despediría si llegaba a la presidencia.

Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, aseguró ayer en un foto que el bitcoin no es un desafío para las monedas tradicionales como el dólar estadounidense, sino que lo podría ser para el oro, comentario que algunos analistas atribuyen al repunte de la criptomoneda.

Lee también “¡De nada bitcoiners!”, dice Trump tras subida de la criptomoneda; se atribuye mérito de que el Bitcoin supere los 100 mil dólares

“Es como el oro, solo que es virtual, es digital. La gente no lo usa como forma de pago o como reserva de valor. Es muy volátil. No es un competidor del dólar (estadounidense), en realidad es un competidor del oro”, señaló Powell un foro celebrado por el New York Times.

La plataforma de compraventa de criptoactivos Bit2Me señala en un comunicado que “en las últimas semanas, el mercado ha mostrado un optimismo sin precedentes, respaldado por la victoria de Trump en Estados Unidos y los importantes flujos de capital hacia los ETF (fondos cotizados) del bitcóin”.

Según un informe de Renta 4 Banco, el inicio de las bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos y la apertura de las compuertas de la liquidez por parte del gobierno de China, con un plan que tratará de estimular el consumo y la inversión de sus ciudadanos, ha sentado muy bien a estos activos de riesgo.

El consejero delegado y cofundador de Bitpanda, Eric Demuth, asegura en un comunicado que la elección de Trump ha eliminado la incertidumbre sobre las criptomonedas y, como resultado, la economía estadounidense “está preparada para implementar una regulación liberal y favorable para el sector”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm