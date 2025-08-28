BID Invest, el brazo financiero del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, emitió un bono social en la Bolsa de Valores Institucional (BIVA) por dos mil 500 millones de pesos a un plazo de tres años.

Se trata de la colocación de deuda más exitosa de su historia en México equivalente a 134 millones de dólares, cuyos recursos se destinarán a fortalecer el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Durante la ceremonia del grito de colocación, la directora general de BIVA, María Ariza, afirmó que cuando se alinean la sostenibilidad, la innovación y el financiamiento de capital se convierte en una poderosa palanca para transformar realidades.

Destacó que desde 2007 se han realizado 11 emisiones en ese mercado bursátil y desde 2021 a través de BIVA se han colocado más de 11 mil millones de pesos en bonos etiquetados bajo tres ejes esenciales: género, social y sustentable.

Por su parte, la representante del BID en México, Laura Ripani, dijo que con la emisión de dicho bono es reafimar su compromiso con el desarrollo sostenible, las pymes mexicanas y con las prácticas responsables para que puedan mejorar su competitividad.

Con ello, aseguró, apuestan por el crecimiento económico de México y la generación de empleos así como por un futuro más próspero.

Hoy celebramos el #GritoBIVA junto a @BIDInvest por su más reciente bono social.



Esta quinta emisión realizada en @BIVAMX moviliza capital hacia proyectos con alto impacto social, en especial aquellos que fortalecen a las PYMES, motores vivos de nuestra economía y piezas clave… pic.twitter.com/jqVEAoiGtD — BIVA (@BIVAMX) August 28, 2025

En su oportunidad, el director de Finanzas y Administración del BID Invest, Orlando Ferreira, enfatizó que con esa colocación superaron los 100 millones de dólares en emisiones en moneda local en México.

Lo anterior, es importante aseguró, en un contexto de los siete mil millones de dólares que representa la cartera vigente de BID Invest con nuestro país.

El 70% de las emisiones, indicó, han sido de bonos sostenibles, lo que representa un hito.

Recordó que en marzo de 2024, los gobernadores del BID aprobaron tres grandes reformas, entre ellas, una que implica un compromiso más fuerte con la región.

Así está compuesto el bono social del BID

La operación recibió pedidos por más de cuatro mil 650 mil millones de pesos mexicanos, lo que significa 1.9 veces el monto ofertado y el monto más alto alcanzado para este tipo de transacciones en México en la historia de BID Invest.

La fuerte demanda permitió a los agentes colocadores fijar la tasa a TIIE Fondeo más 0.31%.

Al detalle, los fondos de inversión acumularon el 63% de los bonos emitidos, seguido de bancos y casas de bolsa con el 18%, los asesores financieros el 17% y entidades gubernamentales el 2%.

La emisión listada en BIVA, recibió las calificaciones locales de AAA.mx por Moody's y AAA (mex) por Fitch Ratings.

Banco Santander y BVVA actuaron como agentes colocadores en la operación.

📢 ¡Más impacto para México!

En BID Invest alcanzamos un hito histórico para el país con la emisión de un bono por MXN 2.500 millones, destinado a fortalecer el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta operación rompió récords de demanda en México,… pic.twitter.com/u5eYsha3pV — BID Invest - IDB Invest (@BIDInvest) August 28, 2025

