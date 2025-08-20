La firma financiera de origen brasileño, Nu, anunció el nombramiento de Armando Herrera como nuevo director general de su operación en México, en sustitución de Iván Canales.

De acuerdo con la compañía, el relevo llega tras haber obtenido licencia bancaria y consolidado una base de 12 millones de clientes en el país, con lo cual el reto ahora es dar el salto definitivo hacia la operación como banco digital y afianzar su posición en el mercado financiero mexicano.

Herrera asumirá el cargo a partir del 2 de septiembre, con el respaldo de Guilherme Lago, director financiero de Holdings y presidente del Consejo de Nu México, quien subrayó que la incorporación ocurre en una etapa de fuerte expansión.

“La probada experiencia de Armando en el mercado mexicano de servicios financieros, combinada con su habilidad para escalar negocios y ofrecer soluciones innovadoras, será un activo significativo en este momento para la empresa. Hemos aumentado nuestra base de clientes en un 60% durante el último año y recibido la aprobación de nuestra licencia bancaria. Nuestro compromiso a largo plazo con el país se mantiene firme”, dijo Lago.

Trayectoria de Armando Herrera, nuevo director de Nu México

Con más de 15 años de trayectoria en el sector, Herrera ha ocupado cargos de liderazgo en American Express y, más recientemente, en Konfío, donde fue gerente general de productos financieros.

Es ingeniero en Ciencias, Informática y Economía por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y tiene una maestría en Administración de Empresas por el IPADE.

El directivo sucede a Iván Canales, miembro fundador de Nu México, quien condujo a la fintech desde sus primeros pasos hasta convertirse en un jugador de peso en el sistema financiero y alcanzar la licencia bancaria. Actualmente, se encuentra de licencia de paternidad y seguirá colaborando con la empresa.

La firma resaltó que actualmente atiende a más del 13% de la población adulta en México y llega al 98% de los municipios, incluidas zonas rurales prioritarias.

Así, la firma acumula inversiones por mil 400 millones de dólares en el país, con el objetivo de robustecer su infraestructura y seguir impulsando la inclusión financiera.

