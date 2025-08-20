Más Información

Brugada informa la detención de 13 personas relacionadas con el asesinato de sus colaboradores, Ximena Guzmán y José Muñoz

Brugada informa la detención de 13 personas relacionadas con el asesinato de sus colaboradores, Ximena Guzmán y José Muñoz

Ratifican en fast track a Genaro Lozano como embajador en Italia; asegura que desempeñará su función con vocación

Ratifican en fast track a Genaro Lozano como embajador en Italia; asegura que desempeñará su función con vocación

Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen

Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen

Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia; FGR le imputará delitos de peculado y asociación delictuosa

Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia; FGR le imputará delitos de peculado y asociación delictuosa

OpenAI, la empresa creadora de múltiples servicios y herramientas de ha comenzado a registrar fallas en su sistema este 20 de agosto, de acuerdo con algunos reportes.

Usuarios de plataformas como reportaron problemas para utilizarla, principalmente en el tiempo de carga o generación de respuestas.

De acuerdo con la página web Downdetector, el modelo de lenguaje de inteligencia artificial, es el principal servicio afectado con el 86% de los reportes.

Lee también

Mientras que Sora, el instrumento de ayuda para la creación de videos de IA a partir de descripciones textuales, fue reportado por el 8% de los internautas.

Hasta el momento la empresa estadunidense de tecnología no ha emitido información en cuanto a fallas en sus servicios que son usados por miles de personas cada día.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses