Kapital Bank inyectará capital por 100 millones de dólares (mdd) para apuntalar el negocio adquirido de , que incluye activos, pasivos, sucursales, fideicomisos, la casa de bolsa y fondos de inversión de la institución señalada por el de posibles actividades relacionadas con lavado de dinero.

En un comunicado, la firma explicó que la de Intercam les permitirá integrar capacidades complementarias, acelerar la innovación tecnológica y consolidar una oferta más robusta para clientes actuales y nuevos.

Resaltó que sumará la experiencia del equipo de Intercam para consolidar su modelo de negocio basado en tecnología y agilidad en operaciones financieras.

De igual forma, dijo que mantiene conversaciones activas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Kapital Bank dijo que la operación representa un paso estratégico para fortalecer su presencia en el sistema financiero mexicano y consolidarse como el banco de las empresas en el país.

“Los clientes de Intercam podrán seguir utilizando sus productos y canales habituales, ahora con mayor eficiencia y una experiencia optimizada gracias a la automatización y la inteligencia operativa de Kapital”, dijo.

Intercam. Foto: Captura de pantalla
Adquisición de fideicomisos, sujeta a la autorización de la CNBV

En esta nueva etapa, dijo que el traslado de los fideicomisos se llevará a cabo de manera ordenada, respetando las condiciones y obligaciones establecidas en los contratos originales.

Kapital Bank subrayó que la adquisición está sujeta a la autorización de la (CNBV) y otras autoridades regulatorias, y enfatizó su compromiso de preservar el talento humano de Intercam, garantizar estabilidad a los colaboradores e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.

Para dar certeza a la operación, la institución contrató a K2 Integrity, firma internacional especializada en riesgos y diligencia forense, con el objetivo de revisar y validar los activos involucrados. Asimismo, se acordó un proceso de integración gradual y transparente, con foco en las personas y en la continuidad operativa.

“Todas las transacciones de los clientes, así como sus inversiones y operaciones contratadas, estarán respaldadas por las autoridades regulatorias mexicanas, bajo la supervisión de la CNBV y en apego al marco normativo del Banco de México”, puntualizó Kapital Bank.

