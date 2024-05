Banco del Bienestar: Se disparan 148% reclamaciones por dinero no entregado y retiros no reconocidos en cajeros En 2023 el dinero no entregado por cajeros automáticos y los retiros no reconocidos por los usuarios alcanzó los 308 mil 8 millones de pesos

El Banco del Bienestar es una de las seis instituciones que en la actualidad conforman la banca de desarrollo en México. Foto: EL UNIVERSAL