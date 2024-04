En medio del proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mandó construir techos y poner sillas en las sucursales del Banco del Bienestar para favorecer a las personas adultas mayores que acuden a cobrar su pensión, bajo el sol o la lluvia.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de abril en Palacio Nacional, López Obrador respondió a una petición que le hicieron sobre las condiciones bajo las que acuden a cobrar las pensiones.

“Ya se está haciendo, yo espero que en dos, tres meses ya tengan todos estos techos y también sillas para esperar, entonces ya estamos viendo eso”, mencionó el Presidente.

“También se está procurando que no falte el dinero, hasta ahora se ha resuelto. No porque no exista el dinero; es un dinero protegido, intocable, sagrado, el de las pensiones, está en la tesorería de la federación, pero sí son muchas las camionetas de valores que se requieren por todo el país para la distribución”, agregó.

Señaló que con 2 mil 750, el Banco del Bienestar es el que más sucursales tiene en todo el país: “Y ya están operando casi todas, eso ayuda mucho porque la dispersión de los fondos tiene varias sucursales; o sea, no son pocas, 2 mil 750 más las que existían, son como 3 mil sucursales”.

“Son como mil más del segundo banco comercial o del banco que tiene más sucursales. Ya funciona mejor todo el sistema de cómputo para que no falle porque se están dispersando 700 mil millones por las sucursales, es bastante de manera directa (...)”, dijo.

Indicó que se está haciendo una reprogramación para que, conforme a la letra de los apellidos, se puedan dispersar los recursos con más tiempo de distribución y así no se saturen las sucursales.

