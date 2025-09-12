A más de 30 horas de que se inició el bloqueo ejidatarios de Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México en la autopista Arco-Norte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) pidió a las partes involucradas en el conflicto alcanzar una solución que ponga fin a este cierre, que afecta a las cadenas de producción del país.

Dijo que este bloqueo, en la autopista Arco-Norte a la altura del kilómetro 182+400 en ambos sentidos de la vía, que inició el jueves 11 de septiembre a las 9:00 de la mañana afecta a los operadores, quienes permanecen varados sin acceso a atender sus necesidades básicas, así como a las cadenas de suministro.

“Esta situación afecta el libre tránsito de las personas, la transportación de bienes y mercancías, así como la economía de la región y del país. El Arco Norte es una infraestructura estratégica para el autotransporte de carga,ya que enlaza importantes ejes carreteros que conectan al sureste con el centro y norte del país, a las cadenas de suministro y las líneas de producción, provocando retrasos, pérdidas económicas y riesgos para la estabilidad de la economía regional y nacional, lo cual se traduce en un aumento en los precios para los consumidores finales”.

Sobre el motivo del cierre, por el cual los ejidatarios reclaman el pago de sus tierras, Canacar dijo que “somos sensibles de las demandas sociales; no obstante se reitera el llamado al diálogo y al consenso, confiando en que las autoridades competentes: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la consecionaria de la autopista, realicen las gestiones necesarias para liberar de forma inmediata la vía en ambos sentidos”.

