La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, institución que defiende los derechos de los consumidores, llamó a revisión a mil 375 vehículos de cinco modelos de las marcas Honda y Acura.

El llamado obedece a una "falla en el circuito interno del sensor de peso del asiento del pasajero que deriva en el encendido de la luz de advertencia del sistema de bolsa de aire, indicando incorrectamente que el sistema está activado, lo que genera confusión y mal funcionamiento", explicó la Profeco.

Profeco precisó que el llamado es para vehículos de los modelos: Honda Pilot año 2021, Honda Odyssey año 2021, Acura RDX año 2021, Acura MDX año 2020-2022 y Acura TLX año 2021. Foto: archivo

Lee también ¿Qué hacer si cancelan mi concierto o festival?; esto dice la Profeco

Añadió que, para atender el desperfecto, la empresa inspeccionará y en caso necesario corregirá el sensor.

¿Qué carros de Honda y Acura deben ir a revisión?

El organismo precisó en un comunicado que el llamado es para vehículos de los modelos: Honda Pilot año 2021, Honda Odyssey año 2021, Acura RDX año 2021, Acura MDX año 2020-2022 y Acura TLX año 2021.

El comunicado apuntó que Honda de México indicó que dará aviso a los propietarios mediante correo electrónico o de manera telefónica para que acudan al distribuidor autorizado de automóviles Honda o Acura a programar una cita.

La firma expuso que hasta el 30 de julio pasado no había recibido reporte o información de daños derivados del llamado a revisión, mientras que la Profeco avisó que estará atenta a la campaña, que comenzó el pasado 24 de julio con vigencia indeterminada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc