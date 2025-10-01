Más Información

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió a los consumidores no adquirir tickets con la boletera Fullpass Administración.

El organismo no cuenta hasta el momento con un domicilio para localizar a la empresa, por lo que no hay posibilidad de que se concilien quejas ante incumplimientos.

A la fecha existen 217 quejas contra Fullpass Administración por falta de reembolso de los boletos de un evento, sin que a la fecha la empresa haya hecho el pago ni la compensación de 20% del precio pagado.

La Profeco dijo que por ley las personas que tuvieron problemas por la cancelación de eventos de esa firma de eventos deben recibir una bonificación.

Cancelación del efecto Afterlife

A pesar de que en marzo pasado la boletera Fullpass canceló el evento denominado Afterlife 2025 hasta la fecha los consumidores no han recibido el reembolso, dijo el titular de la Profeco.

“A través de sus redes sociales siguen anunciando eventos en próximas fechas, en estas publicaciones la boletera ha bloqueado la función de hacer comentarios impidiendo que las personas se manifiesten por no haber recibido sus reembolsos”, dijo Escalante.

Por lo que invitaron a los afectados a contactar a Profeco, mientras localizan al proveedor

En tanto la boletera Fullpas no de la cara a los consumidores afectados por la cancelación de este o cualquier otro evento, nuestra recomendación es no adquirir sus boletos con ellos.

