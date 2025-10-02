Honda anunció este jueves una inversión de mil 600 millones de reales (casi 300 millones de dólares) hasta 2029 para ampliar la capacidad productiva de motos en su fábrica en la ciudad brasileña de Manaos, capital del estado de Amazonas.

Según el comunicado, con ese importe la empresa japonesa aumentará su capacidad productiva en esta planta para 1.6 millones de unidades por año a partir de 2026.

El plan de expansión incluye el lanzamiento de nuevos productos, tanto modelos inéditos como versiones actualizadas de ediciones anteriores, así como la optimización de procesos para mejorar la eficiencia.

Lee también Consolidación fiscal en México será más lenta, advierte el banco suizo UBS

De acuerdo con Honda, a partir de la inversión se crearán cerca de 350 nuevos puestos de trabajo para acompañar el aumento de la producción, que se sumarán a los ya nueve mil trabajadores que integran la fábrica, que el próximo año cumplirá cinco décadas operativa.

Diariamente, cerca de seis mil 500 unidades salen de las líneas de producción de la fábrica de Manaos, donde se producen 20 modelos de motocicletas, además de cuatriciclos y distintos tipos de motores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm