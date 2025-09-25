Naciones Unidas.— La actriz estadounidense Jane Fonda, el actor mexicano Eugenio Derbez y otras celebridades se han unido a una campaña para protestar contra el Gobierno de Ecuador y sus planes petroleros, que suponen “una amenaza” para el Amazonas.

Harrison Ford, Cynthia Nixon, Stephen Fry, Chelsea Handler y Lily Tomlin también forman parte de esta iniciativa, que coincide con el paro nacional convocado en el país sudamericano por la Confederación de Nacionalidades Indígenas.

Fonda presentó ayer la campaña en coincidencia con la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, donde hoy intervendrá la canciller Gabriela Sommerfeld en lugar del presidente Daniel Noboa, quien ha tenido que permanecer en Ecuador para atender los desórdenes derivados de las protestas.

En concreto, las manifestaciones denuncian la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa el pasado viernes.

En Nueva York, Fonda y la lideresa waorani Nemonte Nenquimo presentaron la campaña en colaboración con la organización Amazon Frontlines.

La iniciativa busca exponer el riesgo que suponen para los pueblos indígenas los actuales planes petroleros de Ecuador.

Las celebridades involucradas criticaron un plan promovido por el gobierno ecuatoriano en agosto pasado, que contempla 49 proyectos con una inversión de más de 47 mil millones de dólares y que amenazan “vastas extensiones del Amazonas ecuatoriano” y sus comunidades indígenas.

“La Amazonia no está en venta, ni para las petroleras, ni para los mineros, ni para los madereros. Su valor va más allá del dinero: es el corazón palpitante del planeta, y defenderla es responsabilidad de todos nosotros”, apuntó Fonda.

Amazon Frontlines advierte además que el 89 % de los territorios en riesgo por esta iniciativa del Gobierno ecuatoriano son bosques “intactos” que, en conjunto, actúan como un importante amortiguador climático con una biodiversidad única.

En un video divulgado en redes sociales, Thompson, Fonda y Derbez, entre otros, lanzaron el mensaje de que el Amazonas “no está en venta”, una frase que también se proyecta en un camión que recorre el centro de Nueva York para visibilizar la campaña.