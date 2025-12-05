Más Información

Para definir los lineamientos que se seguirán durante el proceso de elecciones para renovar la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga () los tres aspirantes interesados se sentaron a dialogar junto con el presidente actual de dicho organismo, .

En lo que fue la segunda reunión de la , participaron los integrantes de dicha comisión, así como los interesados a convertirse en candidatos: Rómulo Mejía Durán, Ramiro Montemayor García y Augusto Ramos Melo.

En un mensaje que se difundió en redes sociales se explicó que la reunión se realizó en las oficinas centrales de la Canacar, en donde se realizó “un diálogo abierto y constructivo”.

Se explicó que en ese encuentro “se alcanzaron acuerdos que permitirán que el proceso electoral se desarrolle de manera coordinada, transparente y en un ambiente de absoluto respeto”.

Para ello, deberán definirse fechas en que se permitirá el registro de los candidatos, se requiere establecer la fecha de la Asamblea General donde se votará, ya que en marzo del 2026 deberá hacerse el cambio, ya que en ese mes se cumplirá el tercer y último año en que estará al frente Martínez Millán.

En el mensaje la Canacar dijo que reafirman el “compromiso con la unidad y la defensa de los intereses del sector, especialmente frente a los retos que actualmente enfrentamos”.

