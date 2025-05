Este 1 de mayo, los trabajadores del país se encuentran relativamente en mejores condiciones de las que tenían hace 10 años debido a los aumentos al salario mínimo y las reformas laborales emprendidas desde el sexenio anterior, coinciden especialistas.

Aunque reconocen que todavía falta mucho por hacer, advierten que es importante, en medio de una coyuntura de incertidumbre y desaceleración económica, hacer una pausa en las reformas laborales como la reducción de la jornada laboral y dar más apoyo a las unidades económicas para asimilar los cambios laborales, en particular a las micro y pequeñas empresas, que son las principales empleadoras del país.

En México existen alrededor de 5.5 millones de empresas que dan trabajo a poco más de 27.8 millones de personas. Las micro y pequeñas empresas que emplean hasta 50 personas por unidad, suman 5.4 millones de establecimientos que ocupan a 16.6 millones de trabajadores concentrando el 56.3% del total, de acuerdo con los resultados oportunos de los Censos Económicos 2024.

Lo que se ha logrado hasta ahora es muy plausible en beneficio a los trabajadores, pero también es necesario hacer un análisis detallado de la problemática presupuestal que enfrentan actualmente las micro y pequeñas empresas, con el objeto de sostener e incentivar el empleo formal, comentó Oscar de la Vega, abogado laboral socio director de la firma De la Vega & Martínez Rojas.

“Hoy es importante analizar la situación de la micro y pequeña empresa para seguir generando empleo formal que requieren millones de mexicanos, principalmente ahora con la gran cantidad de paisanos que están llegando a México expulsados de Estados Unidos”, agregó el especialista.

Reducción de la jornada laboral, ¿bueno o malo para las empresas?

Considera que reformas como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas que está contemplada en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum y que se encuentra actualmente en estudio en la Cámara de Diputados, deberían mantenerse en pausa, analizando y escuchando a las partes y permitiendo la viabilidad de las empresas con el fin de enfrentar esta reducción de la jornada laboral de manera eficiente.

“El mensaje es que las empresas chicas, medianas o grandes, tienen que capacitarse ante los nuevos retos laborales que estamos enfrentado. Hay que enfatizar que las empresas tienen que cambiar sus estrategias laborales, ya no funciona lo que funcionó antes dentro del nuevo marco legal que hoy tenemos”, advirtió Oscar de la Vega.

“La economía está en una situación de muchísima incertidumbre y desafortunadamente eso va a tener que impactar en los programas de inversión de los empleadores. Tenemos que buscar alternativas para mantener la competitividad de las empresas en el país y seguir formando parte del mercado de Norteamérica”, afirmó el abogado laboral.

Los trabajadores han seguido teniendo mejoras en sus condiciones para desempeñarse en el mercado laboral, sin embargo, aún faltan muchas mejoras.

“La incertidumbre que sufren las empresas actualmente, no genera las condiciones para que pueda haber inversión, y al no haber inversión, la consecuencia natural es que no haya fomento en el crecimiento y el empleo, y que inclusive empleos que actualmente existan desaparezcan. Esto hay que entenderlo y todavía no se tiene dimensionado el impacto que pueda tener”, afirmó German de la Garza, socio director de la firma de abogados Fisher Philips.

Continúan las mejoras en el mercado laboral

En su opinión, llegamos este 1 de mayo a un escenario donde los trabajadores han seguido teniendo mejoras en sus condiciones para desempeñarse en el mercado laboral, sin embargo, el reto está en generar los empleos necesarios para este país y garantizar la viabilidad de los existentes.

Advierte que las condiciones globales no permiten en este momento que México esté en la mejor posición para ofrecerse al mundo como un destino de inversión optimo.

Considera que esto dependerá de las modificaciones que pueda hacer a la legislación el propio gobierno federal por conducto del Legislativo, para que haya mayor certeza dentro de algunas condiciones laborales, fiscales y sociales en general, pero hasta ahora no se han visto señales claras al respecto.

Sobre las posibilidades del nearshoring como palanca de inversión, consideró que tampoco hay certidumbre al respecto. “La posibilidad de explotarlo ahí va a estar, y estará en la medida que nosotros sigamos con estos acuerdos comerciales, sin embargo, va a ser difícil que alguien decida venir a poner su dinero en México, si no están claras las reglas del juego por parte de Estados Unidos”, destacó German de la Garza.

