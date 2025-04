El sector de viviendas turísticas como lo es la plataforma Airbnb alcanzó la cantidad de 48 mil 800 empleos formales creados en México —más de la mitad son ocupados por mujeres— y se prevé crezca de cara al Mundial de la FIFA 2026 al incrementarse la oferta de alojamiento en dicho esquema, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR).

En la Ciudad de México, Airbnb registró un crecimiento de 12% en la facturación que alcanzó 2 mil 500 millones de dólares, lo que refleja una capacidad para crear más oferta de estancias y empleos para dicho sector.

Rumbo al Mundial de 2026 se espera un mayor dinamismo. Para Sean Cázares Ahearne, director general de AMVITUR, este modelo de alojamiento contribuye directamente a la economía de más de 160 mil familias mexicanas.

Leer también Hoteles piden prioridad en el mundial

Asimismo, entre 2017 y 2023, el sector aportó 2 mil 200 millones de pesos en impuestos sobre hospedaje a nivel nacional, de los cuales más de 500 millones de pesos corresponden a la Ciudad de México. Una ventaja adicional es que permite la descentralización del turismo y un aprovechamiento más equitativo de sus beneficios.

Por su parte Marcos Gottfried, director de Expo Hábitat 2025 dijo que el sector de hospitalidad está en crecimiento.

“El interiorismo se está volviendo más importante en la industria hotelera, pero también para la llamada vivienda turística como los Airbnb, a fin de crear ambientes que no sólo sean confortables, sino al mismo tiempo añadan valor a la experiencia del huésped”, destacó Gottfried.

Lee también Airbnb paga 7 mil mdp de impuestos en México sobre gravamen sobre hospedaje; se retiene en 19 estados

Para apoyar esta dinámica anunció a Expo Habitat 2025 que se celebrará en el World Trade Center, CDMX del 22 al 24 de mayo de 2025, se contempla romper récord de visitantes con alrededor de 10 mil y junto con expositores de países europeos como Italia, también superar la adquisición de mobiliario, hasta elementos decorativos como estanterías, espejos y accesorios.

Por su parte Sean Cázares Ahearne dijo que “Las viviendas turísticas son una fuente de ingresos, empleo y desarrollo para miles de personas en la Ciudad de México. Necesitamos avanzar hacia una regulación que reconozca esta realidad y permita su adecuada integración a las políticas de desarrollo urbano y turístico.

De hecho, AMVITUR impulsó, junto con otras asociaciones hermanas, una firma de petición en Change.org, la cual ya alcanzó cerca de 3 mil 800 firmas tan solo en la CDMX, lo cual enfatiza que no es una petición sectorial, sino social. Cada firma representa una familia, un empleo, una historia detrás del turismo responsable”, señaló Sean Cázares.

Lee también Empleo formal, con peor inicio desde 2021

Además, destacó que, contrario a la percepción común, las viviendas turísticas representan menos del 1% del total de viviendas en la CDMX y tan solo 0.59% si se excluyen aquellas en las que la persona anfitriona vive en el mismo espacio, ya que, de acuerdo con Inegi, hay 2 millones 948 mil viviendas en la ciudad y 26 mil 536 registradas en las plataformas. La alcaldía Cuauhtémoc, que es la de mayor densidad, tiene 196 mil viviendas en total y tan solo el 6% es ocupada como vivienda turística.

“Esto contrasta con el señalamiento de que las viviendas turísticas son las causantes del incremento de las rentas, del costo de la vivienda y del desplazamiento de comunidades, una percepción que no corresponde a los datos oficiales ni a las dinámicas reales del mercado”, destacó el directivo de AMVITUR.

AMVITUR subrayó que el aumento en los precios de renta en la capital no está directamente relacionado con las plataformas de alojamiento turístico. Señaló que la CDMX no figura entre las 10 principales ciudades con mayor incremento en precios de renta.

Lee también Propone PT regular precio de renta de vivienda; buscan evitar especulación inmobiliaria

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de INEGI, de 2018 a la fecha, ciudades como Tijuana, en Baja California, o Tepetitlán, en Jalisco, son algunas de las que presentan la mayor variación en los precios de renta. Ninguna de las ciudades que encabezan esta lista es un destino turístico con un alto número de viviendas turísticas, lo que deja sin sustento el argumento de que las viviendas turísticas sean el motor de la inflación inmobiliaria.

Igualmente, AMVITUR señaló que el crecimiento del número de propiedades enlistadas en plataformas ha sido menor al 1% en el último año. “Por tanto, la evidencia demuestra que este sector no solo no desplaza a la vivienda tradicional, sino que se desarrolla en armonía con otras formas de hospedaje, aportando ingresos en zonas donde los hoteles no tienen presencia. Apostar por su prohibición o limitación es cerrar la puerta a oportunidades reales de inclusión económica”, agregó Sean Cázares.

AMVITUR reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con autoridades, comunidades y sector privado para construir un modelo regulatorio que favorezca el desarrollo equilibrado, impulse la formalidad, promueva la seguridad de huéspedes y anfitriones, y maximice los beneficios sociales de las viviendas turísticas en México.

En este marco, hizo un respetuoso llamado a la Secretaría de Turismo de la CDMX, a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, y a la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para dialogar e impulsar políticas que se sustenten en datos reales, promuevan la inclusión productiva y garanticen una oferta de hospedaje diversa, segura y profesional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/rmlgv